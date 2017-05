Far Cry 5 – Erste Screenshots und Concept Arts vorgestellt

Nach etlichen Teasern und dem ersten Ankündigungs-Trailer folgen endlich auch erste Screenshots und Concept Arts zu Far Cry 5.

In Far Cry 5 werden wir erstmals in den Tiefen der Vereinigten Staaten unser Unwesen treiben, wilde Tiere jagen, einen Verrückten dingfest machen, viele seiner Jünger auf dem Weg dorthin ausschalten und gemeinsam mit der Bevölkerung einen effektiven Widerstand aufbauen, der uns dabei unterstützt.

Der Kampf gegen den Kult wird die Spieler an einzigartige Orte in ganz Hope County führen, die ihnen unterschiedliche Spielerfahrungen liefern werden. Während ihrer Reise können Spieler in Flugzeuge steigen und Kultanhänger in Luftkämpfe am Himmel von Hope County verwickeln. Während die Spieler Mitglieder des Kults aufspüren und Ressourcen zum Überleben sammeln, die über die Felder, Wälder, Berge und Flüsse verteilt sind, können sie sich hinter das Steuer berühmter amerikanischer Muscle Cars, Big Rigs, Geländewagen und Boote setzen. Fahrzeuge bieten zudem Schutz vor Angriffen wilder Tiere oder dienen als gute Möglichkeit, schnell zu entkommen, wenn die Dinge mal nicht so laufen wie geplant.

Neu ist auch der Zwei-Spieler-Koop, welcher in einem ersten Screenshot bereits thematisiert wird. Auch der Luftkampf und die Tristesse des einsamen Montana werden dargestellt.

Daneben veröffentlichte Ubisoft auch erste Konzeptgrafiken, welche uns das düstere Setting etwas näher bringen.

Weitere Details werden zur E3 Mitte Juni erwartet. Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, Xbox One, Project Scorpio, PS4 und PS4 Pro.