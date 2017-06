Far Cry 5 – Alle Infos zum Koop, Features, Screenshots

Dass Ubisoft nach Far Cry Primal ein weiteres Far Cry auf den Markt werfen würde, war ziemlich klar. Unklar war zu Beginn aber vor allem, wie ein Far Cry 5 aussehen könnte. Es wurde viel spekuliert, wo, welches Setting, Cowboys und was könnte man überhaupt noch Neues zeigen? Seit Mitte Mai wissen wir ein bisschen mehr. Wir haben für euch alle Informationen zu Far Cry 5 zusammengefasst.

Story und Schauplatz

Nachdem es in Far Cry Primal weit in die Vergangenheit ging, spielt Far Cry 5 erneut in der Gegenwart. Statt Inseln oder Bergen erwartet uns diesmal die Tristesse des weitläufigen Bundesstaates Montana. Far Cry 5 spielt im dort ansässigen fiktiven Landkreis Hope County und strotzt nur so vor Kultisten, Hass und Kleinstadtterror.

Der Kult namens Project at Eden’s Gate möchte die Kontrolle über das dortige Leben übernehmen und hat mit dem Antagonisten namens Joseph Seed eine charismatische Vaterfigur gefunden, die unserem Protagonisten das Leben schwer machen möchte. Unsere Aufgabe ist es demzufolge dem garstigen Kult den Garaus zu machen. Dafür bauen wir mithilfe einiger Unterstützung den Widerstand im County aus. Durch erhöhten Widerstand soll sich auch die Spielwelt selbst verändern.

Bezüglich der Größe der Karte gibt es bisher keine spezifischen Angaben. Jedoch sollen die Spieler größere Freiheit genießen, da die Geschichte weniger linear ist. Man möchte die Spieler selbst entscheiden lassen, wo ihr Weg sie hinführt und welche Aufgaben sie zuerst erledigen. Je mehr sie während ihrer Spritztour durch das Land erledigen, desto mehr rücken sie auch in den Fokus des Kults, was zur Folge hat, dass man mit entsprechender Gegenwehr rechnen muss.

Diesbezüglich lässt sich aus den offiziellen Informationen von Ubisoft ein interessantes Spieldetail vermuten. Dort ist nämlich die Rede davon, dass man sich den Familienmitgliedern von Joseph Seed, den so genannten Herolden, stellen muss. Was sich ein wenig nach dem Boss-System aus Ghost Recon Wildlands anhört. Ob sich diese Vermutung bewahrheitet, wird man vermutlich in den nächsten Monaten erfahren.

Neben potenziellen Bosskämpfen und Entscheidungen gibt es bei so viel menschenleerer Fläche natürlich erneut allerlei Nebenaufgaben zu erledigen. Wir dürfen fischen, jagen oder schlicht die ungestörte Natur bewundern. Dies können wir zu Fuß, zu Wasser und diesmal sogar in der Luft erledigen.

Neu: Charakter-Erstellung

Bisher erleichterte uns Far Cry das Leben und ließ uns einen vorgefertigten Helden spielen, der seine eigene Geschichte hatte und auch bezüglich Geschlecht und Aussehen bereits vordefiniert war. In Far Cry 5 dürfen wir unseren Helden oder unsere Heldin erstmals anpassen. Das bedeutet, wie vorheriger Satz bereits vermuten lässt, dass wir erstmals auch als Heldin das Land befreien dürfen. Zudem dürfen wir das Äußere unseres Protagonisten unseren Wünschen anpassen. Das ist zwar nur eine Vermutung, aber man kann davon ausgehen, dass Ubisoft hier erneut auf allerlei Microtransactions setzt, um den Wünschen eurer Individualität gerecht zu werden.

Koop und Multiplayer

Während es in vorherigen Titeln des Franchises eigens kreierte Koop-Missionen oder offenen Koop ohne Einzelspieler-Missionen gab, wird es in Far Cry 5 erstmals möglich sein, gemeinsam mit einem Freund die gesamte Geschichte zu erleben. Während ihr beim Konzept Guns for Hire NPCs und bei Fangs for Hire Tiere an eurer Seite kämpfen lasst, könnt ihr via Friends for Hire auch echte Mitspieler anheuern und gemeinsam Missionen in Montana erledigen.

NPCs

In Hope County werdet ihr allerlei Charaktere treffen, die euch bei eurem Vorhaben unterstützen wollen.

Viele interessante Charaktere sind anzutreffen: Darunter Mary May, eine Barbesitzerin, Nick Rye, ein Familienmensch und Flugzeugenthusiast sowie Pastor Jerome, ein Prediger, dessen Herde in eine falsche Richtung geführt wurde.

Bewaffnete Helfer: Die Spieler rekrutieren bewaffnete Verstärkung und steuern die Fähigkeiten von bis zu zwei Helfern gleichzeitig, um „Project at Eden’s Gate“ zu bekämpfen.

Editionen, Deluxe-Paket und Season Pass

Far Cry 5 wird zum Release in fünf verschiedenen Editionen erhältlich sein. Ihr habt die Wahl zwischen der Standard Edition, der Deluxe Edition, der Gold Edition, der The Father Edition und dem Hope County Collector’s Case.

Je Edition gibt es sowohl bei den digitalen als auch materiellen Inhalten Unterschiede. Das Deluxe-Paket ist wiederum in allen Editionen außer der Standard Edition enthalten und enthält folgende Gimmicks:

Das DIGITALE DELUXE-PAKET gewährt den Spielern einen Vorabzugang zu verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, Fahrzeugen, Waffen und Verbrauchsgütern, um den Widerstand anzuführen und gegen The Project at Eden’s Gate zu kämpfen. Das GROSSWILDJÄGER-Paket gewährt den Spielern Zugriff auf den Großwildjäger-Compoundbogen, den Großwildjäger-Geländewagen und das Großwildjäger–Outfit.

Das PILOTENASS-PAKET enthält die Pilotenass-1911-Pistole, den Pilotenass-Helikopter und das Pilotenass-Outfit.

Das EXPLOSIONS-PAKET: Dieses Paket mit zusätzlichen Verbrauchsgütern enthält 4 Dynamitstangen, 4 C4-Sprengladungen, 4 Granaten und 4 Annäherungsminen.

Das CHAOS-PAKET enthält zusätzliche Verbrauchsgegenstände mit 4 „Schneller“-Buffs, 4 „Wilder“-Buffs, 4 Molotowcocktails und 4 Tierködern.

AR-C Sturmgewehr & 44er-Magnum-Pistole mit einzigartigem Aussehen.

Details zum Season Pass von Far Cry 5 sind bisher noch nicht bekannt.

Screenshots

Natürlich gibt es bereits einige Screenshots und Concept Arts zu Far Cry 5 zu bestaunen.

Wann und wo?

Far Cry 5 soll am 27. Februar 2018 für PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S und Xbox One X erscheinen. Ihr wollt keine Neuigkeit verpassen? Dann abonniert noch heute unseren Feed mit allen News zu Far Cry 5.