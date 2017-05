Far Cry 3 – Ubisoft äußert sich zu Gerüchten um Nachfolger

Gestern hat ein Post zu Far Cry 3 von Ubisoft für Aufregung gesorgt. Es wurde ein Bild von einer Insel gezeigt mit dem Zusatz, dass diese Insel nie verlassen wurde. Nicht wenige Fans interpretierten dies als ein erster Teaser für einen weiteren Far Cry – Titel mit dem Schauplatz des dritten Ablegers der Reihe. Andere vermuteten ein Remaster oder ähnliches.

Die englischsprachige Website Gameinformer hat mit der PR-Abteilung von Ubisoft gesprochen und gibt nun Entwarnung: Hierbei handele es sich nur um einen „Throwback Post“, also ein Beitrag, der Erinnerungen wieder wachrütteln soll. Auch wenn es wohl kein neues Far Cry auf Rook Island geben wird, in Erinnerung schwelgen die Fans nun auf jeden Fall.