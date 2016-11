Far Cry 3: Blood Dragon – Aktuell kostenlos bei Ubisoft

Der trashige Far Cry 3-Ableger Blood Dragon ist aktuell für lau zu haben. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Firmenjubiläum verschenkt Ubisoft nun schon seit ein paar Monaten immer wieder Spiele.

Um Far Cry 3: Blood Dragon abzustauben, müsst ich euch mit euren uPlay-Daten beim Ubisoft-Club anmelden und das Spiel eurem Account hinzufügen. Es erscheint dann in eurem Client und kann heruntergeladen werden.

Der Titel ist eine Hommage an die 80er Jahre, was man sofort an der typischen Neon-Optik und den Anspielungen auf die Actionhelden dieses Jahrzehnts bemerkt. Das Spielprinzip deckt sich mit dem üblichen Far Cry-Gameplay, kommt jedoch deutlich witziger und lockerer daher.