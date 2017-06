Wie auch Doom den Schritt wagt, so tritt auch Fallout mit Fallout 4 VR in die neue Dimension ein. In den Bildern von der postapokalyptischen Welt können wir ein paar der Schritte sehen, die wir in der Spielwelt als virtuelle Figur tätigen werden müssen.

Bekannte Gameplay-Elemente aus Fallout 4 werden in VR ganz anders behandelt, letztendlich findet ihr aber alles was euch vorher gefallen hat auch wieder. Aber auch das könnt ihr im Trailer selber in Aktion betrachten.