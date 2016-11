Fallout 4 – PS4-Mod Support im Laufe der Woche

Während Spieler auf Xbox One und dem PC bereits auf Mods für Fallout 4 zugreifen dürfen, müssen PS4-Spieler noch in die Röhre gucken. Das soll sich jedoch im Laufe der Woche noch ändern.

Denn wie Bethesda bekannt gegeben hat, wird noch in dieser Woche der Patch 1.8 erscheinen, der den Mod Support auf die Sony-Plattform bringt. Wann genau der Softwareflicken erscheinen soll und was weitere Inhalte sind, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Sollte es dazu noch weitere Infos geben, erfahrt ihr sie natürlich sofort bei uns.

#Fallout4’s 1.8 arrives on consoles later this week & will include PS4 Mod Support pic.twitter.com/2HNgWhfdbj

— BethesdaGameStudios (@BethesdaStudios) 16. November 2016