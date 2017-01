Fallout 4 – Hochauflösende Texturen und PS4 Pro Patch

Bethesda hat heute ein neues Update für das postnukleare Rollenspiel Fallout 4 angekündigt. Darin enthalten sind neue Features für Mod-Inhalte, zu denen es nächste Woche mehr Infos geben soll. Vor allem für Besitzer einer PlayStation 4 Pro ist das Update auf die Version 1.9 interessant, da damit für die Konsole endlich eine Unterstützung nachgereicht wird. Zu den Verbesserungen gehören:

1440p-Auflösung

Erhöhte Darstellungsreichweite für Bäume, Gras, Objekte und NSCs

Verbesserte volumetrische Beleuchtung

Für Besitzer der PC-Version und eines leistungsstarken Rechners gibt es auch gute Neuigkeiten: Bethesda will als Dankeschön für die treue PC-Community ein Paket mit hochauflösenden Texturen veröffentlichen. Dieses Paket wird satte 58 GB an Speicherplatz brauchen und setzt einen die Messlatte bei den Systemanforderungen ein ziemliches Stück nach oben. Wer das Commonwealth also in seiner hochauflösenden Pracht erkunden möchte, sollte folgende Anforderungen erfüllen:

Windows 7/8/10 (64-Bit-Betriebssystem erforderlich)

Intel Core i7-5820K oder besser

GTX 1080 8 GB

Mindestens 8 GB RAM

Das Update 1.9 soll im Laufe der nächsten Woche für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für die Skyrim Special Edition soll nächste Woche ebenfalls ein Patch erscheinen.