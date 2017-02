Expeditions: Viking – Releasedatum bekannt

Wir haben uns in der Vergangenheit schon einige Male mit Expeditions: Viking befasst und jetzt können wir euch dann auch endlich den offiziellen Releasetermin des Spiels mitteilen. Logic Artists hat bekanntgegeben, dass das Spiel am 27. April diesen Jahres erscheinen wird.

Bei Expeditions: Viking handelt es sich um den Nachfolger von Expeditions: Conquistador und befasst sich, wie der Name schon sagt, mit den im eisigen Norden lebenden Wikinger-Stämmen. Im Spiel sind wir ein junger Anführer eines Stammes, der sein Volk vor der Bedrohung durch andere zu bewahren versucht. Gleichzeitig gehen wir aber auch auf Abenteuerreisen, immer auf der Suche nach neuen Landen und Schätzen. Allgemein handelt es sich um ein RPG mit rundenbasierten Kämpfen, bei dem der Spieler seinen Helden aus der Vogelperspektive steuert. In unserer Preview erhaltet ihr noch einen genaueren Einblick in die Story und die Mechanik des Spiels.