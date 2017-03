Everything – Sei alles, tu‘ alles und sieh‘ dir den Launchtrailer an

Everything ist eine besondere Simulation, die den Spieler in die Rolle von – nun – allem schlüpfen lässt. Seit wenigen Tagen ist das Spiel für Playstation 4 und PC verfügbar. Um Skeptiker zu überzeugen und Fans zu begeistern, erschien selbstverständlich ein Launchtrailer, den ihr hier sehen könnt:

Everything is an interactive experience where everything you see is a thing you can be, from animals to planets to galaxies and beyond. Travel between outer and inner space, and explore a vast, interconnected universe of things without enforced goals, scores, or tasks to complete. Everything is a procedural, AI-driven simulation of the systems of nature, seen from the points of view of everything in the Universe.