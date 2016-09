Escape from Tarkov – Gameplay aus der Closed Alpha

Escape from Tarkov ist zwar noch in der Closed Alpha, doch das Gameplay, das nun veröffentlicht wurde, zeigt eindrucksvolles. Vor allem die vielen Gefechte vermitteln einen Eindruck davon, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Das sieht alles andere als Casual aus:

Das Waffenhandling, das hier gezeigt wird, unterscheidet sich ganz klar von einem Call of Duty oder einem Battlefield und orientiert sich anscheinend eher an ein Arma. Freunde der Militärsimulation sollten Escape from Tarkov also auf jeden Fall im Auge behalten.

Neben dem Handling der Waffen wird ein Augenmerk auf das sich verändernde Wetter gelegt sowie ein erster Einblick in das Interface für den Handel gewährt.