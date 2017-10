Endlich! Ein neuer Gaming Podcast!

… denn es gibt ja leider zu wenige. Oder so ähnlich.

Aber mal ehrlich: Gaming Podcasts gibt es natürlich in Hülle und Fülle. Aber was geschieht, wenn das Gameplane-Team in diese Masse eintaucht? Richtig. Etwas ganz Großartiges. Nämlich der Planeplausch!

Im Planeplausch gibt es ab sofort alle zwei Wochen die geballte Ladung an Gaming-Kompetenz für euch. Wir unterhalten uns darüber, was wir in letzter Zeit gespielt haben und was ihr auch unbedingt spielen solltet. Oder bei welchen Titeln ihr das besser bleiben lasst. Natürlich recherchieren wir für euch auch die (unserer Meinung nach) wichtigsten News der Branche.

Wenn ihr schon wisst, was ein Podcast ist und wie man ihn abonniert: ignoriert alles nach diesem Absatz und legt einfach los.

Podcatcher? Abonnement? DAFUQ?

Die einfachste und komfortabelste Art, in den Genuss eures zukünftigen Lieblingspodcasts zu kommen, ist uns in einem Podcatcher zu abonnieren. iTunes, Apple Podcasts, Downcast, Podcast Addict und wie auch immer die Dinger alle heißen. Im Grunde völlig egal, welche der Apps ihr nutzt, der Ablauf ist immer identisch. Wenn euch das alles nichts sagt, kein Problem. Das Wichtigste: der Podcast und das Abonnement sind kostenlos. Abonnement heißt in diesem Fall einfach nur, dass der Podcatcher euch automatisch informiert, wenn eine neue Folge verfügbar ist.

Ihr müsst nur im Podcatcher nach Planeplausch suchen und das war es auch schon. Klingt logisch, oder? Sollte aus irgend einem Grund eine Suche nicht zum Ergebnis führen, könnt ihr manuell eine URL eingeben – den RSS-Feed. Dieser lautet https://planeplausch.de/feed/podcast/ (Copy & Paste, fertig!) – klingt sicher ebenfalls logisch.

Um uns direkt bei iTunes zu abonnieren, müsst ihr sogar noch weniger tun. Klickt einfach hier. It’s Magic! Dort dürft (und müsst!) ihr uns dann auch mit 5 Sternen bewerten, damit die Welt von diesem großartigen Projekt erfährt.

Bei Fragen und Anregungen: folgt uns auf Twitter, folgt uns bei Facebook, kontaktiert uns über unser Kontaktformular, schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail oder besucht uns auf planeplausch.de.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Planeplausch!