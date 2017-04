Endless Space 2 – Release enthüllt

Seit einer ganzen Weile ist Endless Space 2 nun schon via Early Access auf Steam erhältlich. Kontinuierlich verbesserten und erweiterten die Entwickler das Spiel und scheinen jetzt an dem Punkt angelangt, an dem sie ihr Werk final veröffentlichen wollen: Am 19. Mai soll es soweit sein.

Im Handel wird die Day One – Edition erscheinen. Diese beinhaltet das Spiel in einer hochwertigen Verpackung, ein Doppelposter der Endless Space 2 Academy und die Novelle „Flug der grauen Eule“.

Darüber hinaus wurde dem Spiel zur Feier des Tages noch ein Trailer spendiert:

Das letzte Update für Endless Space 2 führte eine neue Spezies, die Riftborn ein und verschaffte einen Ausblick auf die Zukunft des Spiels. Einen ersten Eindruck konnten wir auf der gamescom 2016 gewinnen.