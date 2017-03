Endless Space 2 – Neue Fraktion und Update

Die Entwickler von Amplitude Studios arbeiten weiterhin fleißig an Endless Space 2 und haben die mittlerweile siebte Spezies erschaffen: The Riftborn. Nachdem Ende Januar die Horatio erschienen, sind sie nun die Neuen in der Runde.

Das Update umfasst nicht nur die mit der Zeit spielenden Riftborn, sondern auch weitere Features wie Multiplayer, die KI und Verbesserungen bei den Schlachten. Der Multiplayer soll nun testweise für bis zu acht Spieler verfügbar sein und während der Early Access – Phase des Spiels bis zum finalen Release kontinuierlich optimiert werden.

Das kommende Update wird eine weitere, von der Community entwickelte Fraktion beinhalten sowie weitere NPC-Fraktionen. Hinzu kommen Jäger und Bomber, Modding Support und weitere Sprachen, denn aktuell ist das Spiel nur auf Englisch verfügbar.