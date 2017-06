ELEX – Release-Termin und Collector’s Edition

Fans von Rollenspielen aus Deutschland aufgepasst: Mit Veröffentlichung des aktuellen Trailers zu ELEX wurde der Release-Termin des Titels enthüllt.

So wird es am 17. Oktober soweit sein, dass ihr auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC in die Welt des Spiels starten dürft.

Dabei könnt ihr nicht nur auf die normale Version des Spiels zurückgreifen, ihr werdet auch die Möglichkeit haben, eine Sammlerausgabe zu erwerben. Der Inhalt ist dabei wie folgt: