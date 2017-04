ELEX – 20 Minuten Gameplay

ELEX ist eines der ambitioniertesten RPGs in 2017. Das von den Machern der Gothic-Reihe Piranha Bytes entwickelte Open-World Abenteuer, spielt in einer post-apokalyptischen Spielwelt, in der Magie auf Technologie trifft. Das britische Magazin PCGamer hatte am Wochenende eine exklusive Vorstellung des Spiels von THQ Nordic erhalten. Dazu haben sie vorbildlich das gezeigt Gameplay auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. So haben auch wir nun die Möglichkeit, einen Blick darauf zu werfen. Schließlich wollen wir auch etwas davon haben.

Im Video selbst sieht man die Welt in ihrer ganzen Pracht. Dabei werden die diversen Gameplay-Elemente vorgestellt und beschrieben. Auch einige Kämpfe werden ausgetragen, bei dem viele Mechaniken demonstriert werden. Piranha Bytes will allerdings noch fleißig an ELEX arbeiten, damit ein reibungsloser Release ermöglicht werden kann. Vor allem die Animationen wollen sie noch verfeinern. Das fertige Spiel wird Ende diesen Jahres erscheinen. Bisher befindet sich das Entwicklerstudio auf einem guten Weg, denn das Spiel sieht eigentlich schon ziemlich gut aus.