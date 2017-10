Ein Blick in die Historie der South Park Games

In dieser Woche ist es endlich soweit und South Park: The Fractured But Whole erscheint für PC, Xbox One und die PlayStation 4. Doch dieser Titel ist bei Weitem nicht das einzige Spiel, das auf die Lizenz der Show zurückgreift. Zur Feier des nahenden Releases möchten wir euch einen kurzen Blick in die Historie der Spiele präsentieren. Dabei werden wir jedoch nicht jedes Spiel vorstellen, sondern nur eine Auswahl liefern.

South Park

Das erste Spiel, das im Jahr 1998 erschien (noch bevor die Serie offiziell in Deutschland ausgestrahlt wurde), war South Park. Dabei handelt es sich um einen Ego-Shooter, der euch die Rollen der vier Jungs übernehmen lässt und quer durch die Stadt und die Umgebung führt. Dabei werden vor allem Geschehnisse aus der ersten Staffel thematisiert. Das Besondere an dem Waffensystem war, dass jede Waffe einen sekundären Modus geboten hat. Das war bei den Schneebällen, die übrigens die Standardwaffen waren, eine gelbe Variation der Schneebälle. Passend dazu wurde das „Nachladen“ mit dem Sound eines Reißverschlusses und einem Plätschern untermalt. Sehr schön.

Insgesamt war South Park damals ein ganz gutes Spiel, das jedoch nicht mit Konkurrenten wie Turok 2 mithalten konnte. Die N64-Version wurde damals übrigens durchgehend besser bewertet als die Fassungen für PC und PlayStation.

South Park Rally

Es gab eine Zeit, da musste fast jedes Franchise, das etwas von sich gehalten hat, ein Rennspiel haben. Da bildet auch South Park mit South Park Rally keine Ausnahme. Im Jahr 2000 erschien der Titel für das Nintendo 64, Sega Dreamcast, PlayStation und den PC. Wie nicht anders zu erwarten, handelt es sich bei dem Spiel um einen Klon von Mario Kart. Ihr düst also als einer von vielen Charakteren durch die Stadt und versucht mit Hilfe von Items den Spitzenplatz im Feld zu erreichen.

Bereits damals konnte man damit niemanden hinter dem Ofen hervorlocken und so wurde das Spiel mit einer Durchschnittswertung von knapp 44% bewertet.

South Park: Chef’s Luv Shack

Was liegt näher als aus dem Stoff, den die Serie so bietet, eine Quizshow zu machen, die von Minispielen aufgelockert wird? Wenn ihr uns fragt, so einiges. Das tut jedoch nichts zur Sache, denn die Verantwortlichen von Acclaim haben im Jahr 1999 South Park: Chef’s Luv Shack für PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast und den PC auf den Markt gebracht.

Dabei handelt es sich um eine Quizshow, in der ihr Fragen beantworten müsst. Nach drei Fragen wird das Geschehen von einem Minispiel aufgelockert, bei dem ihr beispielsweise Pizza ausliefern müsst. Solltet ihr in die Verlegenheit kommen, das Spiel einmal alleine zocken zu müssen, werdet ihr ohne KI-Begleiter ins Quiz geschickt. Ihr habt richtig gelesen: Solltet ihr keinen Mitspieler haben, müsst ihr das Spiel komplett alleine zocken. Das bedeutet auch, dass ihr stets gewinnt, selbst wenn ihr einen Minusscore haben solltet. Der Titel wurde zu seiner Zeit mit knappen 47% bewertet.

South Park: The Stick of Truth

Wenn man sich die bisherige Qualität der South Park-Games anschaut, würde die Aussage, dass es sich bei South Park: The Stick of Truth um das beste Spiel des Franchises handelt, ungefähr gar nichts bedeuten. Dabei wurde auf PlayStation 3, Xbox 360 und dem PC ein großartiges RPG veröffentlicht, das nicht nur den Spirit der Serie einfängt, sondern auch ein klasse Rollenspiel bietet.

Als neues Kind erlebt ihr eine Geschichte, die euch zu Aliens, Gnomen und weiteren Charakteren aus der Serie führt. Mit dabei ist stets der Humor, den die meisten Spiele zuvor nicht an Bord hatten. Außerdem könnte es sich bei The Stick of Truth genauso gut um eine Folge der Serie handeln, wenn ihr euch die gelungene Präsentation anschaut.

Es bleibt nur zu hoffen, dass South Park: The Fractured But Whole mindestens genauso gut wird.