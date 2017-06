E3 2017 – Was gab es bei der PC Gaming Show?

Die PC Gaming Show begann dramatisch und zeigte uns auf eindrucksvolle Weise, warum wir die PC Gaming Masterrace sind.

Die Konferenz bestand erneut aus einigen neue Trailern, ein bisschen Gameplay und ein paar Entwicklern, die eigentlich für Konsolen entwickeln und sich sichtlich unwohl fühlten, weil sie keine wirklichen Inhalte präsentieren durften. Das Highlight der Show war Intels Software Guy, der uns mittels allerlei Buzzwords von teurer Hardware überzeugen wollte und eine fast spannende Powerpoint-Präsentation zum Besten gab.

Willkommen zu einer erneut bezaubernden Ausgabe der PC Gaming Show.

XCOM 2: War of the Chosen

Die Show beginnt mit einer ersten Neuankündigung. XCOM 2 erhält eine erste Erweiterung namens War of the Chosen, welche bereits am 29. August 2017 erscheint.

The fight against ADVENT continues when additional resistance factions form in order to eliminate the alien threat on Earth. In response, a new enemy, known as the “Chosen,” emerges with one goal: recapture the Commander. This expansion to the 2016 award-winning strategy game of the year includes new Hero classes to counter the “Chosen”, new enemies, missions, environments and increased depth in strategic gameplay.

Ooblets

Die Welt braucht mehr Lebenssimulation-Tanz-Farm-Harvest-Moon-mit-kleinen-Lebewesen-Herumlauf-und-Haus-Dekorations-Spiele. Dieser Meinung ist auch Double Fine, welche ihr neues Spiel Ooblets zeigten. Ooblets soll 2018 erscheinen.

Ooblets is a town life game with farming, dancing, and adorable creatures.

Battletech

Dass Battletech erneut seinen Weg auf den PC findet, war bereits bekannt. Diesmal versuchen die Entwickler von Harebrained Schemes ihr Glück mit der Marke, nachdem man sich bisher im Shadowrun-Franchise austoben durfte. Während der PC Gaming Show gab es weitere Informationen zur Customization und Gameplay der Singleplayer-Kampagne.

Mount & Blade II: Bannerlord

Wir waren in unserer Preview zu Mount & Blade II: Bannerlord bereits ziemlich angetan vom Spiel. Die PC Gaming Show wollte uns erneut davon überzeugen, dass wir den Strategie-Titel weiterhin aufmerksam verfolgen sollten.

Total War: Warhammer II

Creative Assembly zeigte einen ersten kurzen Trailer zum Gameplay von Total War: Warhammer II. Erscheinen soll es bereits am 28. September 2017.

It’s the High Elves vs. the Lizardmen!

Tunic

Topdown, süßer Fuchs, brutaler Kampf und bezaubernder Artstyle. Wir stellen vor: Tunic.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Endlich können wir auf Mauern klettern und uns elegant über Motorhauben abrollen. PlayerUnknown’s Battlegrounds zeigt uns Features, von denen wir bisher nicht wussten, dass wir sie vermissen. Noch dazu gab es einige Hinweise zur weiteren Roadmap, welche uns nicht nur neue Waffen, sondern auch beispielsweise neue Maps verspricht.

Tripwire Interactive

Tripwire Interactive sprach über den kürzlichen Release von Rising Storm 2, das kommende Killing Floor: Incursion und Killing Floor 2: The Summer Sideshow, einem zeitlich begrenzten Event.

Forza Motorsport 7

Auch die Fans von Rennspielen werden bedient. Die Entwickler von Forza Motorsport 7 durften erneut den Trailer präsentieren, welcher bereits während der Konferenz von Microsoft gezeigt wurde. Zusätzlich sprach man noch über die offensichtlichen Vorteile, welche Spieler auf dem PC genießen. Forza Motorsport 7 erscheint weltweit am 3. Oktober 2017.

Sea of Thieves

Die Entwickler von Rare philosophierten über die bevorzugte Bildschirmauflösung und zeigten leider kein exklusives PC Gameplay, um uns von ihren euphorischen Versprechungen für PC-Spieler zu überzeugen.

The Last Night

Tim Soret von Odd Tales entschuldigte sich nicht nur für unangebrachte Tweets, sondern zeigte auch das dort entwickelte Spiel The Last Night.

The Last Night is what we call post-cyberpunk – it’s not the kind of dystopia the genre is famous for, rather it depicts an alternate direction for society. One where the fight for survival doesn’t mean food and water, but a purpose for living. Human labour and creativity has been rendered obsolete by AI, so people are now defining themselves by what they consume, not what they create.

YLANDS

Bohemia Interactive präsentierte ihr neues Spiel YLANDS. Survival, Erkundung, Polygone, Voxel, Bären, eine Insel und ein Meer voller Möglichkeiten. Ritter, Dschungel, fliegende Ziegen und verschneite Straßen. Sandbox to the Max. YLANDS ist bereits als Alpha spielbar und soll im späten 2017 auch als Early Access-Titel auf Steam verfügbar sein.

Start on a deserted yland, explore around, gather resources and make a home of your own. Build ships and sail to other ylands, climb mountains or descent to dark depths and craft hundreds of items by yourself or along with your friends.

Griftlands

Klei Entertainment zeigten ihr neues SciFi-RPG-Spiel Griftlands, welches vermutlich Ende 2017, Anfang 2018 erscheinen soll.

Ready at Dawn

Ready at Dawn wagt den Sprung in die virtuelle Realität und präsentierte uns gleich zwei VR-Spiele. Mit Lone Echo ein weiteres VR-Spiel, welches uns in die unendlichen Weiten des Weltraums befördert. In Echo Arena dürfen wir uns im Multiplayer bei allerlei kompetitiven Sportarten in einer virtuellen Arena messen.

Lawbreakers

Boss Key kündigte sowohl eine Closed Beta als auch eine Open Beta für Lawbreakers an. Während die geschlossene Beta bereits am 28. Juni startet, dürfen alle anderen ab 30. Juni die offene Beta spielen. Als Release-Termin wurde der 8. August 2017 angekündigt. Um uns davon zu überzeugen, dass Lawbreakers fantastisch wird, folgte der obligatorische „Unser-Spiel-ist-super“-Trailer voller Menschen, von denen wir noch nie gehört haben.

WarGroove

Nach Stardew Valley und Starbound zeigen Chucklefish ihr kommendes Spiel WarGroove.

Wargroove is a turn-based strategy game for up to 4 players, in which each player takes control of an army and its commander unit to wage war on their enemies! Wargroove is extremely easy to pickup, with accessibility at the forefront of its design, and very difficult to master, with deep gameplay mechanics that complement strategic play.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Nachdem wir gestern bereits während der Konferenz von Microsoft Gameplay zu Mittelerde: Schatten des Krieges sehen durften, gingen die Entwickler während der PC Gaming Show noch ein wenig detaillierter auf die Welt, die Charaktere und die Story ein. Zusätzlich gab es einen kurzen Einblick in einen Cinematic-Trailer.

Age of Empires Definitive Edition

Zu guter Letzt war Adam Isgreen im Auftrag von Microsoft vor Ort und sprach über ein bisher geheimes Projekt. Wer sich anhand der ersten Geräusche des Trailers bereits auf ein potenzielles Age of Empires 4 gefreut hat, wird zumindest mit der Age of Empires Definitive Edition belohnt. Ein Traum wird wahr. Zur gamescom soll es weitere Informationen zum Thema Age of Empires geben, über die man noch nicht sprechen wollte.