E3 2017 – Dieses Jahr für Privatpersonen zugänglich

Erstmals in der Geschichte der Messe eröffnet die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, seine Pforten in solchem Ausmaß für Privatpersonen. Eigentlich ist die Veranstaltung eher an der Industrie orientiert, aber nachdem sich die größten Publisher immer mehr auf ihre eigenen Events stützen, gab es ebenfalls langsam eine Umorientierung an die Konsumenten. Die Preise sind zwar saftig, aber erstmal können erstaunlich viele Tickets privat erworben werden.

Die Pässe werden ab dem 13.02.2017 erhältlich sein, wobei die ersten 1000 davon für einen Preis von 149 Dollar zu erwerben sein werden. Die nächsten 14000 Karten dann für eine Summe von insgesamt 249 Dollar. Die Pässe ermöglichen den Eintritt zum Showfloor, Konferenzen und weiteren Events. Zwar ist es womöglich der Traum eines jeden Gamers bei der E3 live dabei zu sein, aber ob die Preis-Leistung bei diesen hohen Summe (Flug und Unterkunft in die USA gehen generell in den vierstelligen Bereich) gegeben ist, bleibt fraglich. Viel interessanter ist jedoch, wie sich diese Öffnung in den weiteren Jahren auswirken wird und die E3 vielleicht bald sogar, ähnlich wie die gamescom, sich mehr nach den Konsumenten orientiert.