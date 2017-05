E3 2017 – Das wollen wir von Nintendo sehen

In wenigen Tagen ist es soweit und die E3 2017 startet endlich. Wie jedes Jahr ist die Erwartungshaltung bei den Fans riesig, denn die Pressekonferenzen bieten jedes Jahr den Rahmen für große Neuankündigungen. Nachdem sich Nintendo im letzten Jahr voll und ganz auf die Präsentation von The Legend of Zelda: Breath of the Wild konzentriert hat, wird es in diesem Jahr verstärkt Ankündigungen geben. Wir haben für euch eine Liste vorbereitet, in der wir euch zeigen wollen, auf was wir hoffen und spekulieren.

Virtual Console auf der Switch

Als kurz vor dem Launch der Nintendo Switch angekündigt wurde, dass die Virtual Console erst später nachgereicht wird, war die Enttäuschung bei den Fans groß. Viele Leute können es einfach nicht abwarten sich ein The Legend of Zelda: A Link to the Past zum gefühlt zehnten Mal zu kaufen, um es auf der neuen Konsole zu zocken. Aber im Ernst: Wie cool wäre es, wenn wir die Klassiker von Nintendo unterwegs und Zuhause auf dem selben System zocken können und noch dazu spontan Freunde in den lokalen Coop einladen, indem wir ihnen den Joy-Con zu schieben?

GameCube Games in der Virtual Console

Das Gerücht, dass sich GameCube Titel für die Virtual Console in der Entwicklung befinden, ist schon seit langer Zeit vertreten. Daher wäre es doch perfekt auf der E3 2017 Nägel mit Köpfen zu machen. Mit einer Ankündigung von Super Smash Bros. Melee bräuchten Fans in absehbarer Zeit keinen neuen Ableger des Franchises, sodass sich Nintendo damit Zeit lassen könnte. Aber auch so hat der lila Spielewürfel allerhand Titel zu bieten, die sich auf der Switch gut machen würden.

Wie wäre es denn, wenn wir zu Beginn Luigi’s Mansion, Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine und Animal Crossing erhalten? Klingt ziemlich gut.

Informationen zum Online-Dienst

Im Herbst soll es soweit sein und die Japaner bringen zum ersten Mal einen Online-Dienst an den Start, den die Fans bezahlen müssen. Mit rund 20 Euro im Jahr sollen die Kosten relativ gering sein, vor allem da im Preis monatlich ein Titel für die Virtual Console eingeschlossen ist, den man wahrscheinlich im Online-Multiplayer zocken kann.

Doch noch fehlen uns zu viele Infos zu dem Service. Wie läuft das mit den Partys? Wird es einen Voice-Chat an der Konsole geben? Ist eine externe Smartphone-App so eine gute Idee? Viele Fragen auf die wir hoffentlich bald die Antworten erhalten.