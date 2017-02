Dungeons 3 – Teaser

Bald wird es wieder unheimlich, wenn wir als das manifestierte Böse unseren eigenen Dungeon bauen um eine digitale Welt vollständig in den Schatten zu ziehen. Dungeons 3 setzt die Reihe fort, die erstmals 2011 mit dem ersten Dungeons von Kalypso Media und den Realmforge Studios ins Leben gerufen wurde.

Als Dungeonlord habt ihr die Möglichkeit eure eigene kleine Höhle des Bösen zu errichten und eine Armee von Schergen zu kreieren:

In Dungeons 3 wird die Hauptaufgabe für angehende Digitalfieslinge sein, die Errichtung eines einzigartigen Dungeons nach den eigenen Wünschen und die Rekrutierung einer Armee aus allem, was das Böse zu bieten hat. Schließlich konnte der Dungeon Lord die Fraktionen des Bösen vereinigen und zu einer schlagkräftigen Armee schmieden: Die Horde, Dämonen und Untote kämpfen in Dungeons 3 erstmals, gemeinsam das Gute zu besiegen.