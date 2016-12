Duke Nukem 3D World Tour – Offiziell bestätigt

Vor 20 Jahren erschien Duke Nukem 3D. Um dies gebührend zu feiern, veröffentlicht der Markeninhaber Gearbox Software eine neue Version des Spiels mit dem Titel World Tour.

Diese beinhaltet das Hauptspiel mit seinen vier Episoden und fügt eine neue, fünfte Episode mit dem Namen „Alien World Order“ hinzu. Wie der Name des Spiels schon sagt, führt diese den Duke quer über den Globus. Die Locations sind:

Amsterdam

Ägypten

Hollywood

London

Moskau

Paris

Rom

San Francisco

Die Schauplätze weisen dementsprechend bekannte Landmarks auf. Die Levels wurden vom gleichen Team erstellt, welches damals schon für Duke Nukem 3D verantwortlich war. Namen wie Allen Blum III und Richard “Levelord” Gray sollten Veteranen also schon bekannt sein.

Zusätzliche Features sind natürlich ebenso enthalten. So kann Duke in Episode 5 eine neue Waffe, den Incinerator benutzen, um den ebenfalls neuen Gegnertyp, Firefly, zu rösten. In einem Duke-Spiel darf eines nicht fehlen: Die markante Stimme von Jon St. John. Dieser wird neue Oneliner beisteuern. Hail to the King, Baby!

Die Build-Grafikengine aus dem Jahre 1996 wurde überarbeitet, sieht jedoch bis auf neue Lichteffekte und höhere Auflösungen nicht anders aus als vor 20 Jahren.

Duke Nukem 3D world Tour erscheint am 11. Oktober auf Steam, der Xbox One und der PS4 und kostet 19,99 Euro. Come get some!