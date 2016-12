Dreamfall Chapters: Releasedatum für die Konsolenversion

Dass Dreamfall Chapters eine Version für Konsolen erhält, ist bereits länger bekannt, doch nun haben Publisher Deep Silver und Entwickler Red Thread Games einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns das Erscheinungsdatum verrät.

Das episodenförmige Adventure-Game, das im März 2013 erfolgreich bei Kickstarter unterstützt wurde, erschien erstmals am 21. Oktober 2014 für PC, macOS und Linux mit dem ersten Kapitel namens Reborn. Die finale Episode Redux veröffentlichte Red Thread Games schließlich im Juni 2016.

In der Handlung, welche nahtlos an den Vorgänger Dreamfall: The Longest Journey anknüpft, begleitet der Spieler die Figuren Zoe Castillo, Kian Alvane und Saga bei ihren Abenteuern in verschiedenen Schauplätzen. Im Verlauf des Spiels löst man verschiedene Rätsel und trifft zudem Entscheidungen, die die weitere Handlung beeinflussen.

Die vollständige Edition von Dreamfall Chapters, ursprünglich während der Gamescom 2014 als zeitexklusiver Titel für die PlayStation 4 angekündigt, erscheint am 23.03.2017 gleichzeitig für PS4 und Xbox One.