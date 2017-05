Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Neuauflage auch in Europa

Nachdem Dragon’s Dogma: Dark Arisen bereits im Jahr 2013 für die PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen ist, sind Spieler auf dem PC erst im Jahr 2016 in den Genuss des Titels gekommen.

Pünktlich zum fünften Geburtstag des Franchises wurde nun angekündigt, dass das Spiel pünktlich zum fünften Geburtstag des Franchises auch auf Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Als Release-Zeitraum wird dabei der Herbst des aktuellen Jahres genannt.

Jedoch gibt es da noch eine schlechte Nachricht: Die Ankündigung gilt bisher nur für den japanischen Markt.

Update:

Wie nun auf den offiziellen Social Media-Kanälen bekannt gegeben wurde, wird der Titel im Herbst auch im Westen auf den Markt kommen.

Reclaim your heart in the epic Action RPG “Dragon’s Dogma: Dark Arisen”. Coming to PS4 and XB1 this fall!

— Dragon’s Dogma (@DragonsDogma) 23. Mai 2017