Dragon Quest 10 – Erstes Gameplay-Material von der Switch

In einem kleinen Livestream-Event haben Serien-Schöpfer Yuji Horii und Produzent Yosuke Saito einen ersten Einblick in die Switch-Version des Rollenspiels Dragon Quest 10 gewährt. Somit sind erstmals Gameplay-Szenen von der Switch-Umsetzung des Titels zu sehen, auch wenn diese ausschließlich im mobilen Modus der Konsole präsentiert werden.

Im Anschluss werden noch weitere Gameplay-Szenen aus der PS4-Version gezeigt, bei dem man unteranderem etwas die Umgebung während eines Drachenflugs gezeigt bekommt. Auch ein Erscheinungstermin wurde genannt, allerdings lediglich für Japan, denn dort wird Dragon Quest 10 am 17. August 2017 für PS4 erscheinen und am 21. September 2017 für Nintendo Switch. Wir müssen uns also noch weiterhin gedulden und auf einen Erscheinungstermin im Westen noch warten.