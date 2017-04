Dragon Age 4 – Nun doch nicht in Entwicklung?

Erst gestern entfachte die Synchronsprecherin Alix Wilton Regan die Vermutung, dass sich Dragon Age 4 bereits in Entwicklung befindet. Grund dafür, war ein Instagram-Post von ihr, in dem sie sagte, sie sei in ein Studio für Tonaufnahmen zurückgekehrt und den Post mit dem Hashtag Elf versehen.

Da sie bereits die weibliche Elfen-Stimme in Dragon Age Inquisition vertont hat, war die Annahme groß, dass sie mit ihrem Post auf Dragon Age 4 anspielt. Auf Twitter dementiert sie jedoch das Ganze.

Sie weist darauf hin, dass ihr Post nichts mit Dragon Age zu tun habe. Zudem entschuldigte sich Alix für dieses angebliche Missverständnis. Dennoch bleiben die Fans skeptisch, worauf hin Alix weiterhin antwortete, dass es auch noch andere Elfen gäbe oder nicht?

