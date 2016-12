Doom – Entwicklertagebuch

Doom war nicht ohne Grund eines der Spielehits 2016 und hat entsprechend seinen Weg zu unseren Highlights gefunden. Der Weg zu diesem besonderen Release war natürlich nicht so reibungslos wie der Release selbst. Eine neue Doku auf YouTube gibt nun bessere Einblicke in den Entwicklungsverlauf.

Interessante Fakten werden hier rund um den erfolgreichen Titel von Bethesda preis gegeben, unter anderem dass man ursprünglich an ein Doom 4 gearbeitet hat, welches sich aber zu sehr nach Call of Duty angefühlt hatte und nach drei Jahren Bearbeitung gänzlich gestrichen wurde.

Letzendlich hat id Software alle Entscheidungen richtig getroffen. Das fertige Produkt konnte Fans begeistern und endlich das alte, vermisste Gefühl in voller Gänze aufleben lassen. All das und mehr seht ihr in folgendem Video in voller Länge: