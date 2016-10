Doom – Arcade und mehr im Update

Auch wenn Doom nur ein linearer Shooter ist, wird es dank grandioser Inszenierung, toller Optik und unglaublich spaßigem Gameplay weiterhin sehr aktiv gespielt. Natürlich tragen der Multiplayer der alten Schule und das Potenzial von SnapMap deutlich dazu bei. Ein neues Update erweitert den Spaß sogar noch mehr, und bringt einen Fan-Favorite mit sich.

Das vierte Update von id Software beschert uns den vielgeforderten Arcade-Modus für die Kampagne. In diesem Modus sind alle Upgrades (Runen, Waffenupgrades) sowie Waffen von Beginn an freigeschaltet und man misst sich auf den Ranglisten mit Spielern aus aller Welt.

Außerdem erscheint für SnapMap die Möglichkeit klassische Doom-Module einzufügen. Ihr könnt nun zum Beispiel eine Karte im vollem Retro-Look bauen. Eine Karte in diesem Stil würde als Muster schon von id Software erstellt und ist als Download verfügbar.

Zu guter Letzt dürft ihr euch auch noch auf zwei neue Multiplayermodi freuen, Besessenheit und Blutsturm. Ersteres bezeichnet den klassischen Zombiemodus, bedeutet also ein bis zwei Spieler fangen als Dämonen an und töten Spieler. Jeder Tote wird ebenfalls zum Dämon und jagt nun Spieler. Blutsturm bringt euch eine Anzeige, die möglichst voll gehalten werden muss. Kills und Assists füllen diese, Tode geben einen Abzug. Bei zu wenig Blutsturm ist ein Respawn nicht mehr möglich, Sieger ist Last Man Standing.

Doom ist für PC, PS4 und Xbox One erhältich, das Update ist ab sofort zum Download bereit.