Donkey Kong – David Wise und Retro Studios arbeiten an einem neuen Titel?

Erst kürzlich kam die Vermutung auf, dass ein neues Donkey Kong Spiel für Nintendo Switch in Arbeit ist, aufgrund einer Aussage von Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America.

Aber auch schon vorher gab es Vermutungen, dass Reto Studios bereits an einem Donkey Kong-Titel werkeln. Dies verriet der Nutzer EvilBoris bereits im Februar 2017. Nun meldet sich selbiger Nutzer via Resetera erneut zu Wort und möchte von David Wise erfahren haben, dass dieser zusammen mit Retro Studios an einem Projekt arbeitet.

„Ich habe mit David vor einigen Monaten gesprochen und er sagte, er war in Texas für Arbeiten für Nintendo. Retro arbeitet an einer neuen IP mit Musik von David Wise, er arbeitet also an DK.“ so EvilBoris.

Erst kürzlich hat Nintendo einen Port von Donkey Kong Country: Tropical Freeze für Switch angekündigt. Es bleibt also offen ob David Wise für den Port neue Musik kreiert oder vielleicht doch an einem gänzlich neuen Titel arbeitet. Bisher bleibt alles reine Spekulation und wir müssen auf eine offizielle Ankündigung warten, insofern wirklich noch ein völlig neuer DK-Titel sich in Arbeit befindet.