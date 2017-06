Dissidia Final Fantasy NT – Offiziell für PS4 angekündigt

Square Enix hat das Beat’em Up Dissidia Final Fantasy NT für PS4 angekündigt. Passend zur Ankündigung spendierte Square Enix einen ersten Trailer zum Actiontitel. Der Titel entsteht in Zusammenarbeit mit Team Ninja. Ihr werdet in Dissidia Final Fantasy NT, mit allerlei bekannten Helden und Schurken aus dem Final Fantasy-Universum, in die Schlacht ziehen.

Mit dabei sind über 20 Charaktere wie beispielsweise Cloud, Lightning, Vaan oder gar Y’shtola aus Final Fantasy 14 Online. Auch die allseits beliebten Beschwörungen wie Ifrit oder Shiva sind mit von der Partie. In die strategischen Gefechte könnt ihr euch sowohl Offline als auch Online stürzen. Hier könnt ihr dann Teamkämpfe in einer 3 versus 3 Arena austragen oder euch offline den Story-Modus zu Gemüte führen.

Zudem wie der offiziellen Website zu entnehmen ist, sollen noch weitere Kämpfer hinzukommen. Das Raster ist also anscheinend noch nicht komplett, immerhin wäre es sehr verwunderlich wenn Noctis fehlen würde. Erscheinen soll der Titel Anfang 2018 für PS4.