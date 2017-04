Dishonored 2 – Spielbare Demo angekündigt

Für manche mag es komisch klingen, dass es eine Demo zu einem Spiel geben wird, dass bereits letztes Jahr erschienen ist. Dennoch hat Bethesda angekündigt, dass es eine Demo zu Dishonored 2 geben wird. Diese wird am 6. April erscheinen und die ersten drei Missionen in voller Länge beinhalten. Das Erlebnis entspricht also eins zu eins der Vollversion.

Be the ultimate assassin in #Dishonored2. Learn about our free trial coming April 6th for PS4, PC, and Xbox One. https://t.co/WrTlUV4xtO pic.twitter.com/8CwZy6dI5y

— Bethesda Softworks (@bethesda) April 3, 2017