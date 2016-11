Dishonored 2 – PS4-Trophäenliste aufgetaucht

Ein paar Tage dauert es noch, bis Dishonored 2 erscheint. Wie so oft taucht jedoch im Vorfeld eine Liste aller erreichbaren PS4-Trophäen im Netz auf.

Wer Platin sein Eigen nennen will, muss demnach leise Sohlen besitzen. Eine der Herausforderungen besteht nämlich darin, Dishonored 2 zu beenden, ohne gesehen zu werden. Der Schleich-Part wird also durchaus ernst genommen. Das Ganze kann man sich dann noch erschweren, in dem man auf seinem Streifzug keinen einzigen Gegner tötet.

Weiterhin gibt es Belohnungen für das Einsammeln bestimmter Schätze oder das mehrmalige Einsetzen der Fähigkeiten. Es sollte also für jeden Spieler und Spielstil etwas geben. Die komplette Liste gibt es bei PSN Profiles. Doch Vorsicht: Diese enthält natürlich Spoiler zu bestimmten Ereignissen der Story!

Dishonored 2 erscheint am 11.11.2016 und ist hier vorbestellbar. Auch eine Collector’s Edition ist noch erhältlich.