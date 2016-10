Dishonored 2 – Neues Gameplaymaterial

Nur noch knapp einen Monat müssen wir uns gedulden, bis Dishonored 2 endlich erhältlich ist. Bis dahin gibt es aber natürlich viele Videos, mit denen man seine Vorfreude noch mehr steigern kann. Hier ist ein weiteres.

Auf dem Youtubekanal von Arekkz Gaming wurde weiteres Gameplaymaterial des Spiels hochgeladen, in der man mit Emily durch Welt streift. Es wurde in Zusammenarbeit mit Bethesda aufgenommen und ist der zweite Teil einer Aufnahmesession. Man spielt in Kapitel 4 der Story und es wird gesagt, dass das Gameplay komplett Spoiler frei ist, sodass man es sich getrost anschauen kann ohne dass zu viel von der Story verraten wird.

Der erste Teil des Gameplays geben wir euch hier auch nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt.

Dishonored 2 wird am 11. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.