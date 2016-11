Dishonored 2 – Launch Trailer

Gerade eben schreiben wir noch über den Day One Patch von Dishonored 2, da veröffentlicht Bethesda doch kurzerhand den Launch-Trailer zum Spiel. In tollen Bildern dürfen wir hier nochmal sehen welche die glücklichen Early-Access-Spieler morgen schon erwartet. Für alle anderen ist Dishonored 2 ab dem 11.11.2016 spielbar, auf PC, PS4 und Xbox One.