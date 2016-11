Dishonored 2 – Alle Skills im Überblick

Dishonored 2 ist veröffentlicht und der geneigte Attentäter kann sich in Form von Emily oder Corvo über seine Opfer hermachen.

Wer sich im Vorfeld einen Überblick über alle Skills des Spiels verschaffen will, dem sei das unten eingebettete Video von YouTuber Cosmic Contrarian ans Herz gelegt. Jeder Skill der beiden Hauptfiguren wird beleuchtet und in Aktion gezeigt. Dies ist oft hilfreicher, als sich nur durch eine Textbeschreibung zu lesen. So manche Fähigkeit klingt anhand der Beschreibung recht unspektakulär, erweist sich in der Praxis jedoch als unschätzbar wertvoll.

Dishonored 2 ist bereits erhältlich und sogar die Collector’s Edition ist noch bei Amazon zu haben.