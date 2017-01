Dirt Showdown – Noch ein Tag kostenlos im Humble Store

Wer Dirt Showdown kostenlos haben will, sollte dringend im Humble Store vorbeischauen. Dort könnt ihr das Spiel noch für 28 Stunden umsonst bekommen. Wer es nicht kennt: In Dirt Showdown fahrt ihr Rennen, die auf Action ausgelegt sind und könnt in sogenannten Demolition-Derbys eure Karre mal richtig gegen die Wand setzen.

Das Angebot wurde zur Einführung des Winter Sales gemacht. Zahlreiche Titel sind drastisch reduziert wie etwa das neue Doom für knapp 20 Euro oder Dark Souls 3 für knappe 30 Euro. Natürlich sind auch kleinere Titel wie Titan Souls oder Xenonauts im Angebot. Reinschauen lohnt sich also nicht nur für Dirt!