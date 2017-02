Digimon World: Next Order – Nachträglicher Launch-Trailer

Da hat Bandai Namco wohl etwas vergessen. Obwohl Digimon Word: Next Order bereits seit einer Woche erhältlich ist, wurde jetzt erst der Launch-Trailer veröffentlicht. Ein kleiner Faux-Pas in der Publisher-Szene, der aber mal passieren kann.

In Digimon World: Next Order wird der Spieler in die Digitale Welt gezogen und muss feststellen, dass diese von den Machinedramon belagert wird. Mit der Hilfe von zwei Digimon stellt sich der Spieler diesen entgegen und versucht die Welt vor ihren Angreifern zu beschützen. Außerdem möchte der Spieler natürlich auch wieder zurück in die reale Welt, was noch eine weitere Herausforderung darstellt.

Digimon World: Next Order ist seit dem 27. Januar exklusiv für die Playstation 4 erhältlich.