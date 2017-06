E3 2017 – Die TOP 5 E3 2017 Trailer

Die E3 2017 ist vorüber und so langsam realisieren wir, was dort alles gezeigt wurde. Manche Entwickler hatten durchaus so manch eine Überraschung parat, während andere Dinge eher ernüchternd ausfielen. Dennoch ist die E3 immer für eine Überraschung gut – sei es nur wegen eines epischen Trailers. Und genau darum geht es: Unter all den etlichen Trailern haben wir die fünf besten herausgesucht, bei denen wir mit offenem Mund dagesessen sind oder schlichtweg eine Gänsehaut bekamen. Diese Trailer müsst ihr definitiv gesehen haben.

5. Beyond Good and Evil 2



Wenn Ubisoft ein großes Talent hat, dann das, umwerfend gut aussehende Cinematic-Trailer zu erschaffen. Beyond Good and Evil 2 hat einen solchen epischen, total witzigen und gut animierten Trailer spendiert bekommen. Der Trailer ist definitiv sehenswert und wahrlich ein Design-Wunder voller epischer Detailverliebtheit. Definitiv eine Perle unter den Trailern, mal ganz von der überwältigenden Freude der Fans abgesehen, dass es mal wieder ein Lebenszeichen von dem Titel gibt, da die große Mehrheit dieses Projekt schon tot geglaubt hatte.

Immerhin ist es 14 Jahre her, dass Teil 1 das Licht der Welt erblickte. Nun endlich hat Ubisoft den zweiten Teil offiziell angekündigt und das mit einem gebürtigen Feuerwerk, einem wirklich grandiosen Trailer. Viel mehr als das, was sich ansatzweise aus dem Trailer entnehmen lässt, ist über das Spiel nicht bekannt. Eindeutig klar ist, dass es sich um ein Prequel handelt und sich somit die Geschichte um ein anderes Protagonisten-Team dreht. In Beyond Good and Evil 2 scheint eine Gruppe, die Space Monkeys, auf der Suche nach Moksha zu sein, welches wohl wahre Freiheit und Erlösung verspricht. Fans müssen mit Spannung noch weitere Informationen abwarten, aber der Trailer an sich überzeugt schon auf ganzer Länge.

4. Skull and Bones



Wir haben bereits geklärt, dass Ubisoft unglaublich gut aussehende Cinematic-Trailer erschaffen kann. So gut, dass der Publisher und Entwickler es gleich zweimal in die Liste geschafft hat. Diesmal mit dem Multiplayer-Piratenabenteuer Skull and Bones. Der recht düster gehaltene Trailer vermittelt hervorragend die Atmosphäre des goldenen und gefürchteten Piratenzeitalters, in dem es um raue Seeschlachten geht und sich das sonst so kristallblaue Meer zu einem schäumenden, schwarzen, wütenden Schlund verwandelt, der die Toten in seiner Tiefe begräbt. Hinzu kommt der Soundtrack, mit dem der Trailer unterlegt ist, welcher stellenweise für Gänsehautmomente sorgt, während diese gigantischen, detailreichen Meeresschönheiten, die Schiffe, großartig in Szene gesetzt werden. So schön und grausam zugleich. Ein wirklich grandioser Trailer für einen vielversprechenden Titel.

Wie bereits erwähnt, verfrachtet Skull and Bones euch in das goldene Piratenzeitalter, in dem abtrünnige Kapitäne die mächtigste Waffe auf Erden befehligen, Kriegsschiffe. Ihr selbst seid ein Piratenkapitän, der die Begnadigung des Königs ablehnte und von der Karibik zum Indischen Ozean schippert. Dieses exotische Gewässer ist voll von Schätzen und bildet zugleich das Schlachtfeld zwischen Handelskompanien, Kolonialreichen und Piraten, die alle um ihren Anteil kämpfen. Ihr werdet euch also als gefürchteter Piratenkapitän hocharbeiten sowie eine prächtige Schiffsflotte auf die Beine stellen müssen, um euch in der Schlacht und diesem gnadenlosen Gewässer zu etablieren, da einige Gefahren auf euch lauern werden. Entweder wagt ihr euch alleine oder gemeinsam mit anderen im Koop auf Raubzug.

3. A Way Out



Zu den neuen IPs, die EA präsentierte, zählt auch das Koop-Action-Adventure A Way Out, welches von Josef Fares (bekannt für Brothers: A Tale of Two Sons) kreiert wird. Der Trailer bietet eine ausgewogene Mischung an Atmosphäre und nicht zu übertriebener Action. Er fasst also perfekt das zusammen, was A Way Out verspricht. Über Schleichpassagen, das Kennenlernen der Protagonisten, emotionale und witzige Momente, Verfolgungsjagden, bis hin zu Schusswechseln und Schlägereien. Vor allem die Atmosphäre ist stimmig und gerade das unglaublich interessante Konzept sowie dessen Story-Idee und die zwei vielversprechenden Protagonisten können hier am meisten überzeugen. Das alles ist auf den Punkt passend im Trailer zusammengefasst. Schlichtweg wirkt der Trailer genauso cool und gelassen wie die Protagonisten selbst rüberkommen, was der Soundtrack auf den Punkt genau untermalt. Ein Trailer und ein Konzept, was ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Zugegeben im ersten Moment erinnert der Trailer auch ein wenig an die Serie Prison Break, zumindest geht es in beiden Fällen um einen Gefängnisausbruch. Leo und Vincent, die sich beide nicht kennen, müssen sich zusammentun, um aus dem Gefängnis auszubrechen, um dann wiederum eine offene Rechnung zu begleichen. Das Interessante an dem Titel ist, dass es ist speziell für den Split-Screen-Koop konzipiert wurde. Auch wenn sich daher das Sofa deutlich mehr anbietet, könnt ihr den Titel auch im Online-Koop spielen, einen Einzelspieler gibt es nicht. Jeder Spieler übernimmt eine der beiden Hauptfiguren und muss mit dem Gegenüber zusammenarbeiten, um voranzukommen. Auch wenn sich Leo und Vincent zunächst nicht kennen, werden sie sich auf ihrem Abenteuer besser kennenlernen, viele, auch emotionale, Momente teilen und mehr von sich und ihrem Leben preisgeben.

2. Uncharted: The Lost Legacy



Naughty Dog hat schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie großartige und kinoreife Geschichten, atemberaubende Kulissen sowie grandiose Atmosphäre, untermalt mit perfekten Soundtracks, erschaffen können, wie beispielsweise bei The Last of Us oder eben der Uncharted-Serie. Kein Wunder also, dass der atemberaubende E3 2017 Story-Trailer von Uncharted: The Lost Legacy eine Erwähnung in dieser Liste findet. In dem Trailer bekommt ihr nicht nur die wunderschöne Kulisse Indiens zu sehen, sondern auch spektakuläre, actionreiche Szenen aus der Story, unterlegt mit einem Soundtrack, der zusätzlich für Gänsehaut-Feeling sorgt. Der Trailer ist von vorne bis hinten ein Augenschmaus, während die Story-Szenen einen mehr als nur gefangen nehmen. Definitiv ein Blockbuster-Trailer, der schon alleine beim Anschauen eine Gefühlsachterbahn auslöst, als befände man sich selbst mitten im Geschehen. Außerdem bekommen wir einen ersten Eindruck von den Charakteren, insbesondere von der frechen, selbstsicheren Chloe Frazer, die diesmal die Hauptrolle übernehmen wird, da der gute Nathan Drake in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Nach diesem Trailer sollte allerdings kaum jemand mehr Zweifel haben, dass Chloe ein guter Ersatz ist, denn das ist sie durchaus.

Die Geschichte ist nach den Ereignissen von Uncharted 4: A Thief’s End angesiedelt. Chloe Frazer und Nadine Ross jagen als widerwillige Partner den Stoßzahn von Ganesha. Doch sie sind nicht alleine auf Schatzjagd, da noch jemand hinter dem Stoßzahn her ist. Der Antagonist Asev glaubt, dass er ein Nachfahre der Hoysala-Dynastie ist, deren Wurzeln bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Er ist daher davon überzeugt, dass der Stoßzahn ihm als sein Geburtsrecht zusteht. Auch wenn Uncharted: The Lost Legacy als Standalone-Erweiterung gilt, so ist es weitaus mehr geworden und grenzt daher schon eher an einen vollwertigen Titel, da die Spielzeit über zehn Stunden betragen soll.

1. Super Mario Odyssey



Nintendo konnte diesmal mit ihrem E3 2017 Livestream voll und ganz überzeugen und hat so manch einen Knaller herausgehauen, womit Fans wohl eher weniger gerechnet hatten. Auch der wohl epischste Trailer der E3 wurde von Nintendo präsentiert, nämlich der neue, total abgedrehte Trailer zu Super Mario Odyssey. Der Trailer löst definitiv einen WOW-Effekt aus, lässt einen mit offenem Mund zurück und überrascht, da man dachte, dass es nicht verrückter werden kann als ein Mario, der durch einen New York Verschnitt springt.

Als der neue Trailer dann mit einer wundervollen Graslandschaft beginnt, denkt man sich als Zuschauer noch nicht viel. Plötzlich taucht ein riesiger T-Rex auf und genau in diesem Moment fragt man sich, um welches Nintendo-Spiel es sich handeln könnte, in welchem ein Dinosaurier vorkommt, als plötzlich Mario ins Bild springt und der Trailer den Zuschauer vollkommen verdutzt zurücklässt. Kunterbunt, total abgedreht, voller Überraschungen, das beschreibt wohl am besten den neuen E3 Trailer von Super Mario Odyssey und zeigt so einmal mehr, dass dieser Mario-Titel etwas völlig Neues und Gewagtes wird.

Bei der Handlung bleibt sich Nintendo letztendlich doch etwas treu, denn natürlich entführt Bowser wieder Peach. Allerdings plant der Schuft noch weitaus mehr, eine Hochzeit! Er möchte Prinzessin Peach heiraten und dies versucht unser Lieblings-Klempner zu verhindern. So reist er mit seinem Hut-Flugschiff, der Odyssee, sowie seinem neuen Begleiter Cappy, die Mütze mit den Kulleraugen, durch viele Länder. Cappy ist zudem eines der großen, neuen Features, denn ihr könnt die Mütze werfen. So könnt ihr angreifen, Gegenstände sammeln, sie als Sprungplattform benutzen und sogar die Kontrolle von gewissen Objekten und gar Lebewesen übernehmen.

Bei all den gezeigten Trailern war es gar nicht so einfach sich auf die Top 5 festzulegen, denn auch dieses Jahr mangelte es der E3 2017 nicht an epischen, grandiosen Trailern, die allein durch die Präsentation überzeugen konnten. Ganz gleich ob actionreicher Trailer, der eigentlich direkt aus dem neuesten Fast & Furious-Film geschnitten sein könnte, wie beispielsweise der Gameplay-Trailer zu Need for Speed Payback, oder eher ein düsterer Trailer, der sich voll und ganz auf die Charaktere verlässt, wie beispielsweise bei God of War. Es gab alles, was das Gamer-Herz begehrt und so dürfte auch für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein. Teilt uns doch einfach mit, welche E3 2017 Trailer bei euch einen bleibenden Eindruck hinterlassen und euch völlig in ihren Bann gezogen haben?