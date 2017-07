Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 3.-9. Juli

Wöchentlich erscheinen neue Spiele, da ist es nicht immer einfach den Überblick zu behalten. Daher schaffen wir Abhilfe und präsentieren euch die interessantesten Releases der kommenden Woche, vom 3. bis zum 9. Juli. So verpasst ihr keinen wichtigen Titel und stolpert vielleicht über das ein oder andere interessante Spiel, das ihr noch nicht auf eurer Liste hattet.

Kirby’s Blowout Blast

Release: 6.Juli 2017 | Plattformen: Nintendo 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de

Nintendo eShop only

Wer mag die rosa Knutschkugel nicht? Anlässlich des 25. Jubiläums des rosa Balls hat Nintendo bekannt geben, dass dieses Jahr insgesamt drei Titel für den 3DS erscheinen werden. Bereits erhätlich ist Team Kirby Clash Deluxe, somit ist der zweite Titel im Bunde Kirby’s Blowout Blast. Hierbei handelt es sich um kurze 3D-Levels, die ihr so schnell wie möglich absolvieren müsst und dabei Punkte sammelt, indem ihr Gegner besiegt. Angelehnt ist Kirby’s Blowout Blast an das Mini-Game Kirby 3D Rumble, welches aus Kirby: Planet Robobot bekannt ist. Im Winter soll dann noch der dritte Titel erscheinen, hierbei soll es sich um ein Multiplayer-Spiel handeln.

Toby: The Secret Mine

Release: 6.Juli 2017 | Plattformen: PS4 (bereits erhältlich für PC, Wii U, Xbox One)

Offizielle Website: http://navratillukas.com/

Digital und Physisch

Ihr seid Fan von Indie-Spielen, mögt kleine Rätsel und mochtet besonders Titel wie Limbo? Dann könnt ihr euch freuen, denn endlich kommen auch PS4-Besitzer in den Genuss von Toby: The Secret Mine, für andere Plattformen ist der Titel bereits erhältlich. Erwerben könnt ihr den Titel sowohl digital als auch physisch. Bei Toby: The Secret Mine arbeitet ihr euch durch eine 2D-Welt, die nur aus schwarzen Silhouetten besteht und löst verschiedene Rätsel. Im Gegensatz zu Limbo wirkt Toby: The Secret Mine wie eine buntere Version davon, denn zumindest der Hintergrund sticht mit etwas Farbe hervor und erschafft so eine großartige Atmosphäre.

Accel World vs. Sword Art Online

Release: 7.Juli 2017 | Plattformen: PS4, PS Vita

Offizielle Website: http://www.swordartonline-game.com/de/

PS4: Digital und Physisch, PS Vita: Digital

Auch Anime-Fans werden die kommende Woche mit dem Crossover Accel World vs. Sword Art Online versorgt. Hier treffen die beiden gleichnamigen Anime- und Novel-Serien aufeinander, denn Svart Alfheim und die beschleunigte Welt haben begonnen sich zu verschmelzen. In all dem Chaos wird Yui vermisst, weswegen Kirito aufbricht, um die sieben Könige der reinen Farbe aus der beschleunigten Welt herauszufordern. Mit dabei sind viele bekannte Charaktere aus den Animes, die ihre Fähigkeiten verbinden müssen. So wird es Charakteren aus Sword Art Online möglich sein, Magie und das Flugsystem von Alfheim Online zu nutzen, während Accel World-Charaktere sich der Beschleunigung und Spezialtechniken bedienen. Neben japanischer Synchronisation wird das Spiel auch deutsche Untertitel bieten.