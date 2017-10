Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 9. bis 15. Oktober

Weiter geht es mit den interessantesten Releases vom 9. bis zum 15. Oktober 2017. Diesmal könnt ihr euch in mächtige Schlachten stürzen, in Fantasie-Welten eintauchen oder aber auf einen Horror-Trip gehen.

Mittelerde: Schatten des Krieges





Release: 10. Oktober 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://www.shadowofwar.com/de/

Digital und physisch



Mittelerde: Schatten des Krieges ist der Nachfolger des preisgekrönten Mittelerde: Mordors Schatten und setzt das Abenteuer des Waldläufers Talion und des Rachegeistes Celebrimbor fort. Begebt euch hinter die feindlichen Linien, stellt eine mächtige Armee auf und stürzt so ganz Mordor in den Krieg gegen den dunklen Herrscher Sauron. Im Feuer des Schicksalsberges schmiedet ihr einen neuen Ring der Macht, erobert in gewaltigen Schlachten Festungen und könnt gar mächtige Bestien, wie zum Beispiel furchterregende Drachen, unterwerfen. Dank des erweiterten Nemesis-Systems kann jeder Charakter, dem ihr in Mordor begegnet, sich vom einfachen Soldaten zum mächtigen und engen Verbündeten entwickeln oder gar zum neuen, persönlichen Erzfeind.

Chaos;Child







Release: 12. Oktober 2017 | Plattform: PS4, PS Vita

Offizielle Website: http://pqube.co.uk/chaoschild/

Digital und physisch



Bei Chaos;Child handelt es sich um ein Visual Novel vom Schöpfer des Steins;Gate Animes. Der Titel spielt in Shibuya des Jahres 2015. Eine Gruppe von High-School-Studenten, die vor sechs Jahren ein Erdbeben überlebten, befinden sich nun im Zentrum einer neuen Reihe von bizarren Morden in der Stadt. Übernehmt die Rolle des arroganten Senior Takuru, der als Erster ein Muster in den übernatürlichen Todesfällen bemerkt. Zusammen mit seinen Freunden gehen wir zu den Tatorten und hoffen die Identität des Mörders noch vor der Polizei aufdecken zu können. Englischkenntnisse werden bei dem Titel allerdings vorausgesetzt.

The Evil Within 2





Release: 13. Oktober 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://theevilwithin2.bethesda.net/de

Digital und physisch



In The Evil Within 2 schlüpft ihr in die Rolle von Sebastian, der alles verloren hat, selbst seine geliebte Tochter Lily. Die mysteriöse Organisation Mobius, die sein altes Leben zerstört hat, bietet ihm jedoch die Gelegenheit, seine tot geglaubte Tochter zu retten. Dadurch wird Sebastian gezwungen, sich erneut mit der Organisation zusammenzutun und einmal mehr in eine ihrer schrecklichen Schöpfungen hinabzusteigen. Sebastian kehrt zurück in den Albtraum, um seine Familie zu retten und dort um sein Überleben zu kämpfen. Zermürbender Horror mit verstörenden Momenten, die den Verstand und die Nerven auf die Probe stellen, sind hier vorprogrammiert.

Story of Seasons: Trio of Towns





Release: 13. Oktober 2017 | Plattformen: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-3DS/Story-of-Seasons-Trio-of-Towns-1248829.html

Digital und physisch



In Story of Seasons: Trio of Towns übernehmt ihr die Leitung eines riesigen Bauernhofes, der in der Nähe dreier einzigartiger und spannender Städte liegt. Schlüpft in die Rolle eines jungen Stadtbewohners, der sich schon immer ein Leben auf dem Land erträumt hat und bepflanzt und dekoriert das dazugehörige, riesige Grundstück. Westown bietet alles, was das Siedlerherz begehrt. Lulukoko ist ein warmes, freundliches Paradies, das mit jeder tropischen Insel mithalten kann. Zu guter Letzt gibt es noch Tsuyukusa – ein traditionelles, fernöstliches Dorf. Freundet euch mit den Einwohnern an und helft ihnen, ihre Städte zu verbessern.