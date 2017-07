Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 31. Juli bis 06. August

Der August startet mit einem ausgewogenen Mix aus verschiedenen Genren. So dürfte wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein und damit ihr auch im August keine interessanten Releases verpasst, halten wir euch weiterhin auf dem Laufenden.

Patapon Remaster





Release: 1. August 2017 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: https://www.playstation.com/en-us/games/patapon-remastered-ps4/

Digital

Bei Patapon Remaster handelt es sich um eine Neuauflage des ursprünglich 2008 erschienenen PSP-Titels Patapon. Hierbei handelt es sich um ein Rhythmus-basiertes 2D-Platform-Action-Spiel. Der Stamm der Patapon lebte seit Jahren im trostlosen Grenzland, nachdem sie von der bösen Zigoton-Armee aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Die Patapon sind ein Kriegsstamm, der von der göttlichen Kriegstrommel kommandiert werden kann. Sobald der Allmächtige zurückkehrt, werden die Patapon in den Kampf gegen ihre Feinde ziehen und ihre Heimat zurückerobern. Als Spieler schlüpfen wir also in die Rolle des Allmächtigen und befehligen die tapferen Krieger via Drumbeats, um so mit ihnen in die Schlacht zu ziehen.

The Long Dark

Release: 1. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: http://www.thelongdark.com/

Digital

Der Survival-Sanbox Titel The Long Dark läuft schon seit einer ganzen Weile im Early Access auf Steam und Xbox One, doch endlich steht der finale Release des Titels bevor. Komplett wird der Titel allerdings immer noch nicht sein, denn der Storymodus soll aus fünf Abschnitten bestehen, von denen die ersten beiden zum Launch verfügbar sein werden, während die restlichen irgendwann 2017 oder spätestens Anfang 2018 nachgereicht werden. Die Geschichte begleitet den Buschpiloten Will Mackenzie und seine Begleiterin Dr. Astrid Greenwood, die wegen eines mysteriösen, elektrischen Sturms mit ihrem Flugzeug in der Wildnis Nordkanadas abstürzen. Nun gilt es nicht nur ums Überleben zu kämpfen, sondern auch den Grund des Absturzes aufzuklären.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Release: 2. August 2017 | Plattformen: PC (bereits erhätlich: PS3, PS Vita)

Offizielle Website: http://www.trailsofcoldsteel.com/cs1/

Digital (PS3, PS Vita Physisch)

Das JRPG The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel erschien ursprünglich für PS3 und PS Vita und endlich erscheint es auch für PC. Die alten Texturen wurden etwas optimiert und der Text wurde neu eingesprochen. Der Titel spielt auf dem gleichen Kontinent wie The Legend of Heroes: Trials in the Sky. Aber keine Sorge, sowohl Fans als auch Neueinsteiger können die Geschichte genießen. Erebonian wird von politischen Unruhen geplagt, weswegen das Land vor einem Umbruch steht. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Schülern, die eine militärische Akademie besuchen. Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist es, Beziehungen zu den anderen Charakteren zu knüpfen, damit ihr neue Fähigkeiten lernt, die ihr dann in den taktischen und rundenbasierten Kämpfen verwenden könnt.

White Day: A Labyrinth Named School

Release: 4. August 2017 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: http://pqube.co.uk/whiteday/

Digital und Physisch

Bereits 2001 erschien in Südkorea das Survival-Horror-Game White Day: A Labyrinth Named School, welches es endlich als überarbeitete Version in den Westen schafft. Der neue Schüler der Yeondoo High School, Hui-min Lee, schleicht sich in der Nacht in das Schulgebäude, um Schokolade in dem Spint einer Mitschülerin zu verstecken. Hui-min muss allerdings schnell feststellen, dass er in dem Schulgebäude eingesperrt ist, zusammen mit gefährlichen Geistern und Killer-Hausmeistern. White Day: A Labyrinth Named School gilt als eines der angsteinflößendsten Horrorspiele. Zudem bietet es verzweigte Dialoge, sammelbare Geistergeschichten und mehrere Enden, die von den Entscheidungen des Spielers abhängen. Um eure Schulfreunde zu retten und das Geheimnis der Schule zu lüften, werdet ihr zahlreiche, klassische Survival-Horror-Puzzles lösen müssen.