Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 25. September bis 1. Oktober

Die letzte Woche im September hat nicht mehr allzu viel auf Lager, außer ihr seid Fan von den typischen Japano-Games, da ihr dann sicher nochmal auf eure Kosten kommt. Damit ihr nichts verpasst, haben wir euch die interessantesten Releases vom 25. September bis zum 1. Oktober 2017 herausgesucht.

Danganronpa V3: Killing Harmony





Release: 29. September 2017 | Plattformen: PS4, PS Vita

Offizielle Website: https://danganronpa.us/v3/top.php

Digital und physisch



In Danganronpa V3: Killing Harmony werden 16 Studenten entführt und in einer Schule gefangen gehalten. Einige werden töten, einige werden sterben, einige werden verurteilt, alle kämpfen um ihr Überleben. Es liegt nun an den Spielenden die Mordfälle zu untersuchen und den Schuldigen zu finden. Hier braucht ihr eine schnelle Auffassungsgabe und Logik, um in all der Panik, den Rätseln und den Lügen, eure Klassenkameraden zur richtigen Schlussfolgerung zu führen. Neben all dem Wahnsinn und den tödlichen Prüfungen bietet Danganronpa auch zahlreiche neue Minigames. Englisch-Kenntnisse werdet ihr auch benötigen, da das Spiel lediglich mit japanischer Sprachausgabe und englischen Texten erscheinen wird.

Yo-kai Watch 2: Geistige Geister





Release: 29. September 2017 | Plattform: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-3DS/YO-KAI-WATCH-2-Geistige-Geister-1243556.html

Digital und physisch



Bald könnt ihr wieder in die Welt der Yo-Kai eintauchen und auf aufregende Abenteuerreise gehen. Yo-Kai Watch 2: Geistige Geister bietet die vollständige Spielerfahrung von Yo-Kai Watch 2, da es alle Inhalte aus Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster und Yo-Kai Watch 2: Kräftige Seelen sowie neue zusätzliche Inhalte beinhaltet. Diese umfassen 12 brandneue Missionen, 15 Fiesa Yo-Kai, die bisher nur als Gegner auftraten und ihr nun als Freunde gewinnen könnt, exklusive Dungeons, solltet ihr einen Spielstand von Knochige Gespenster und Kräftige Seelen besitzen, neue Gegenden und eine Erweiterung des Blaster-Koop-Modus, bei dem ihr auf neue, mächtige Endbosse trefft.

One Piece: Unlimited World Red





Release: 29. September 2017 | Plattformen: Switch (bereits erhältlich: PS4, PC)

Offizielle Website: https://www.bandainamcoent.de/produkt/one-piece-unlimited-world-red-deluxe-edition/nintendo-switch

Digital und physisch



Bei One Piece: Unlimited World Red handelt es sich um ein Remaster des neuesten Unlimited-Serienteils inklusive allen DLCs. Erlebt mit der gesamten Strohhutbande ein einzigartiges Abenteuer samt Koop-Modi. Die Strohhutpiraten freunden sich mit dem munteren und mysteriösen Waschbär Pato an, der die seltsame Gabe besitzt, jeden Gegenstand anhand einer Zeichnung auf einem Blatt zu erschaffen. Die Piraten unterstützen Pato bei seiner Suche nach einer unbekannten Person und landen so letztendlich auf der Vergessenen Insel, wo alle Mitglieder außer Ruffy vom Roten Baron entführt werden. Zusammen mit Patos Hilfe muss Ruffy seine Crew wieder befreien und herausfinden, was der böse Rote Baron wirklich plant.

Blue Reflection





Release: 29. September 2017 | Plattformen: PS4, PC

Offizielle Website: http://www.koeitecmoeurope.com/bluereflection/

Digital und physisch



Blue Reflection ist das neue Social-Slim JRPG von GUST Studios, den Entwicklern der bekannten Atelier-Serie. Die Handlung spielt in einer Mädchenschule des modernen Japans. Ihr erlebt die Geschichte einer introvertierten Teenagerin, die tagsüber die schüchterne Ballerina ist und nachts zur furchtlosen Dämonenjägerin wird und sich so zur Kämpferin für die Menschheit entwickelt. In Blue Reflection erlebt ihr zum einen die Realität, das Auf und Ab des Schullebens und eine fantasievolle Parallelwelt, in der sich das kollektive Unterbewusstsein der Menschheit sammelt. Die Protagonistinnen müssen beide Welten meistern, ihr Alltagsleben und ihr geheimes Leben als Krieger, um die Dämonen zu bekämpfen. Wunderschöne Anime-Grafik und rundenbasierte Kämpfe sind hier die Rezeptur, allerdings sind auch hier Englisch-Kenntnisse vonnöten, denn neben der japanischen Sprachausgabe wird es nur englische Texte geben.