Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 24.-30. Juli

Die kommende Woche bringt einen bunten Mix an verschiedenen Genres mit, so sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Damit ihr nichts verpasst, haben wir uns wieder die Mühe gemacht, die interessantesten Releases im Zeitraum vom 24. Juli bis zum 30. Juli für euch herauszusuchen.

Fallen Legion: Sins of an Empire und Fallen Legion: Flames of Rebellion

Release: 25. Juli 2017 | Plattformen: PS4 bzw. PS Vita

Offizielle Website: http://www.fallenlegiongame.com/

Digital

Bei Fallen Legion: Sins of an Empire handelt es sich um ein Action-JRPG mit einem sehr besonderen Grafikstil, denn die Figuren sind in einem handgemalten 2D-Artwork-Stil gehalten. Hier erlebt ihr die Geschichte von Prinzessin Cecille und ihrem sprechenden Grimoire, die versuchen dem zerfallenen Königreich Fenumia wieder zu Ruhm zu verhelfen, während ihr Rivale Legatus Leandur, Anführer der Armee, versucht die Königliche Familie zu stürzen. Auch für PS Vita erscheint der Titel, allerdings unter dem Namen Fallen Legion: Flames of Rebellion, denn hier erlebt ihr die Geschichte aus einer anderen Perspektive, nämlich die von Legatus Leandur. Zudem sollen eure Entscheidungen im Spiel von großer Wichtigkeit sein und zu permanenten Konsequenzen führen. Auch Englischkenntnisse werdet ihr für dieses Spiel benötigen, denn eine deutsche Lokalisierung wird es wohl nicht geben.

Unbox: Newbie’s Adventure

Release: 26. Juli 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One (bereits erhältlich: PC)

Offizielle Website: https://www.unboxgame.com/

Digital und Physisch

Ihr seid auf der Suche nach abgedrehten Konzepten und eher außergewöhnlichen Spieleperlen? Dann könnte Unbox: Newbie’s Adventure genau das richtige für euch sein, denn hier schlüpft ihr in die Rolle eines Kartons! Im 3D Plattformer liefern sich die Kartons nämlich ganz einfach selbst aus, allerdings haben sie teils einen beschwerlichen Weg vor sich. Helft den Kisten also durch die verschiedensten Level, sammelt dabei allerlei Collectibles und entdeckt Geheimnisse. Auch Challenges wird es geben, bei denen ihr Briefmarken erhaltet und dann sogar gegen Bosse antreten könnt. Das klingt nach einem kunterbunten, abgedrehten Abenteuer. Außerdem könnt ihr euren Karton individualisieren, was eurer Box noch mehr Charme verleiht. Neben einem Singleplayer wird es auch einen Multiplayer geben, im klassischen Splitscreen mit vier Spielern könnt ihr euch auf elf Maps mit euren Freunden messen. Später soll auch noch eine Switch-Version des Titels erscheinen.

Hey! Pikmin

Release: 28. Juli 2017 | Plattformen: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/

Digital und Physisch

Mit Hey! Pikmin erscheint der erste mobile Ableger der Spiel-Serie. Zusammen mit Captain Olimar und den kleinen Pikmin geht ihr auf eine spannende Abenteuerreise und entdeckt eine riesige Welt. Die Pikmin helfen euch mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten Hindernisse zu überwinden, Schätze zu sammeln und gar Gegner zu besiegen. Zusammen mit euren kleinen Begleitern müsst ihr in einer 2D-Szenerie Rätsel lösen und Herausforderungen meistern. Mittels der Touchscreen-Funktion des 3DS könnt ihr die Pikmin werfen und auch eine Amiibo-Unterstützung liefert das Spiel.

Collar X Malice

Release: 28. Juli 2017 | Plattformen: PS Vita

Offizielle Website: http://www.aksysgames.com/products/collar-x-malice-vita/

Digital und Physisch

Otome Visual Novel Fans können sich auf neues Futter für die PS Vita freuen, denn der Titel Collar X Malice bekommt eine englische Lokalisierung. In der Stadt Shinjuku herrscht Chaos, weswegen die Protagonistin, eine Polizistin, die Ordnung wiederherstellen möchte. Allerdings wird sie selbst zum Opfer eines Angriffs und bekommt ein giftiges Halsband angelegt. Die Zeit läuft ihr also davon, doch da erscheinen fünf mysteriöse Fremde, die euch helfen die Wahrheit zu finden. Doch wem kannst du vertrauen? Werdet ihr den Fall rechtzeitig lösen, mit dem tödlichen Halsband in eurem Nacken, welches zugleich den Schlüssel unzähliger, unheimlicher Geheimnisse in sich trägt? Wie es sich für eine Otome Visual Novel gehört, wird es viele verschiedene Enden geben, daher trefft eure Entscheidungen weise.

Miitopia

Release: 28. Juli 2017 | Plattformen: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/

Digital und Physisch

In euren Apartmens in Tomodachi Life ist schon lange nichts mehr los? Dann wird es Zeit, dass ihr eure Miis auf eine große Abenteuerreise durch Miitopia schickt! Ihr entscheidet, wer mit auf das Abenteuer geht. Mit euren Lieblings-Mii-Charakteren erlebt ihr ein lustiges Abenteuer voller Überraschungen im Kampf gegen den dunklen Lord. Ihr könnt alle Hauptrollen selbst festlegen, selbst die des dunklen Lords und so ein Abenteuer mit den Charakteren kreieren, die ihr haben wollt. Dank der Kompatibilität mit Tomodachi Life könnt ihr einfach von dort eure Miis für Miitopia übernehmen oder natürlich ganz neue Charaktere erstellen.