Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 21. bis 27. August

Kurz vor der gamescom spendiert die kommende Woche vom 21. bis zum 27. August noch einmal großartige Titel, auf die wir uns freuen können. So können wir die kommende Woche auf großartige, actionreiche Schatzsuche in Indien gehen oder sind gar auf der Suche nach unserer großen Liebe. Oder wir durchstreifen die Weite der Galaxie oder wachsen zum talentierten Ninja heran.

Telltale Series: Guardians of the Galaxy – Episode 3

Release: 22. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC, iOS, Android

Offizielle Website: https://telltale.com/series/guardiansofthegalaxy/

Digital

Bald erscheint die dritte von fünf Episoden zur Telltales Serie: Marvel‘s Guardians of the Galaxy. Die dritte Episode wird den Titel „More than a Feeling“ tragen. Die Telltale Serie behandelt eine brandneue Story abseits der Filme über die ungewöhnliche Antihelden bestehend aus Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Die Guardians entdecken ein Artefakt von unbeschreiblicher Macht und jeder einzelne hat einen Grund, dieses Artefakt zu begehren. Allerdings ist auch eine ruchlose Widersacherin hinter dem Relikt her. Wie es sich für ein typisches Telltale-Abenteuer gehört, werdet ihr wieder wichtige Entscheidungen treffen, die die Handlung und Charaktere stark beeinflussen können.

Uncharted: The Lost Legacy

Release: 23. August 2017 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: https://www.unchartedthegame.com/en-us/games/uncharted-the-lost-legacy/

Digital und Physisch

Uncharted: The Lost Legacy war eigentlich als Standalone-Erweiterung zu Uncharted 4: A Thief’s End geplant und gleicht letztendlich doch mehr einem vollwertigem Spiel anstatt eines DLCs. In Uncharted: The Lost Legacy übernehmen Chloe Frazer und Nadine Ross die Hauptrollen. Gemeinsam ist das ungleiche Duo in Indien auf der Suche nach dem Stoßzahn von Ganesha. Hinter diesem ist allerdings auch Asev her, der sich selbst als Nachfahre der Hoysala-Dynastie sieht und daher überzeugt ist, dass ihm der Stoßzahn von Ganesha als Geburtsrecht zusteht. Wie es sich für ein Uncharted gehört, könnt ihr wieder mit einer rasanten Schatzjagd vor unglaublichen Kulissen rechnen.

Hakuoki: Kyoto Winds

Release: 24. August 2017 | Plattformen: PC (bereits erhältlich: PS Vita)

Offizielle Website: http://ideafintl.com/hakuoki-kyoto/home.php

Digital (PS Vita: physisch)

Bei Hakuoki: Kyoto Winds handelt es sich um eine Visual Novel. Mit euren Entscheidungen habt ihr die Qual der Wahl, denn insgesamt stehen euch zwölf attraktive Junggesellen zur Verfügung, die sich zu eurer potenziellen Liebe entwickeln können. Hakuoki: Kyoto Winds führt euch in eine Zeit, in der die Shogunate gegen die kaiserliche Armee um die Herrschaft über Japan kämpfen. Währenddessen reist die junge Chizuru nach Kyoto, um ihren verschollenen Vater zu suchen. Auf ihrer Reise fällt sie in die Hände einer Bande von Samurai. Chizuru erwartet also nicht nur die Suche nach ihrem Vater, denn imperiale Soldaten und übernatürliche Wesen werden sich ihr in den Weg stellen. Ist es da für die unschuldige Chizuru möglich, in all dem Chaos auch noch ihre Liebe zu finden?

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy und Trilogy

Release: 25. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: http://www.naruto-videogames.com/de/all-games/naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-legacy/

Digital und physisch

In Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy könnt ihr die ganze Geschichte des bekannten Naruto Anime erleben, von Anfang bis Ende. Der junge Naruto Uzumaki hat es als Außenseiter nicht leicht und wächst in der Akademie zum Ninja heran. Nun steht ihm eine lange Reise sowie etliche Kämpfe bevor, bis er sich eines Tages den nötigen Respekt verdient und sogar seinen Traum erfüllt, das Amt des Hokage zu übernehmen. Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy umfasst alle vier Ninja Storm Titel: Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto. Die Legacy Edition erscheint zudem im speziellen Steelcase mit Artbook und einer Disk mit exklusiven zwölf Minuten Anime aus Boruto.

Wer lediglich an den ersten drei Storm-Titeln interessiert ist, sprich: Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, der kann zur Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy greifen, die allerdings nur digital verfügbar sein wird.