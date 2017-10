Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 2. bis 8. Oktober

Der Oktober startet direkt mit einigen interessanten Titeln. Egal ob ihr euch schwertschwingend in hitzige Gefechte werft, heiße Rennen auf der Rennstrecke liefert oder mit dem berühmten Brüder-Duo auf abgedrehte Abenteuerreise geht. Wir präsentieren euch die interessantesten Releases vom 2. bis zum 8. Oktober 2017.

Dragon‘s Dogma: Dark Arisen





Release: 3. Oktober 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One (bereits erhältlich: PS3, Xbox 360, PC)

Offizielle Website: http://www.dragonsdogma.com/index.php?lang=de

Ursprünglich erschien das Action-Rollenspiel Dragon’s Dogma 2012 für PS3 und Xbox 360. Jetzt erscheint der Titel in überarbeiteter Version inklusive aller DLCs und Bonis für PS4 und Xbox One. Enthalten ist neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Dark Arisen, die euch auf die neue Insel Finstergram führt und euch dort nochmal gute 20 stunden Erweiterung sowie weitere Quests, weitere neue Gegner, Waffen und Rüstungen bietet. Digital wird der Titel am 3. Oktober erscheinen, die physische Fassung allerdings erst am 4. Oktober.

Forza Motorsport 7







Release: 2. Oktober 2017 | Plattform: Xbox One, PC

Offizielle Website: https://forzamotorsport.net/de-de/games/fm7

Mit über 700 verschiedenen Fahrzeugen könnt ihr in Forza Motorsport 7 über die Pisten heizen. Erstmals ist es sogar möglich nicht nur eure Rennboliden zu individualisieren, sondern auch euren Rennfahrer zu eurem persönlichen Avatar zu machen. Sowohl im Singleplayer könnt ihr euch auf mehr als 30 Rennstrecken mit abwechslungsreicher Umgebung und Wetterdynamik spannende Rennen liefern als auch im Online-Multiplayer oder gar im Split Screen mit anderen Spielern messen.

Battle Chasers: Nightwar





Release: 3. Oktober 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC (später auch für Switch)

Offizielle Website: http://www.battlechasers.com/battlechasers/

Bei Battle Chasers: Nightwar handelt es sich um ein klassisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen im JRPG-Stil. Hinzu kommen einzigartige, zufällig generierte Dungeons, die vollgepackt mit Fallen, Rätseln und Geheimnissen auf Entdecker warten. Die Handlung wird beim Erkunden der Welt anhand von Gegenständen, wichtigen Orten und geheimen Elementen vorangetrieben. Durch die Erkundung erhaltet ihr nicht nur Einblicke in die Hintergrundgeschichte, sondern auch Story-Punkte, die ihr in verschiedene Fähigkeiten eurer Helden investieren könnt.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen





Release: 6. Oktober 2017 | Plattformen: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-3DS/Mario-Luigi-Superstar-Saga-Bowsers-Schergen-1234324.html

Das allererste Abenteuer der Mario & Luigi-Reihe ist zurück und kehrt als überarbeitete Version als Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen zurück auf den 3DS. Mario, Luigi und Bowser begeben sich auf eine Reise ins Bohnenland, um die Stimme von Prinzessin Peach zurückzuholen. Im Remake enthalten ist zudem ein neuer Modus: der Findet Bowser!-Modus. Hier wird die Geschichte aus der Sicht von Bowsers Schergen erzählt. Rekrutiert weitere Charaktere, um eure Schergen-Armee zu vergrößern und sucht gemeinsam nach eurem verschollenen Anführer.