Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 18. bis 24. September

Weiter geht’s mit den interessantesten Releases der Woche vom 18. bis zum 24. September. Vor allem Pokémon-Fans können sich über zwei Titel freuen, aber auch Freunde von Shootern sowie Racing-Fans werden bedient. Auch abgedrehte Japan-Aktion ist mit am Start, passend zum Sommerende.

Battlefield 1 – In the Name of the Tsar

Release: 19. September 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://www.battlefield.com/de-de/games/battlefield-1/in-the-name-of-the-tsar

Digital



In der Battlefield 1-Erweiterung namens In the Name of the Tsar kämpft ihr in der russischen Arme an der größten Front des ersten Weltkrieges, darunter auch im Frauen-Bataillon des Todes, inklusive der neuen Späher-Klasse. Neben neuen verschneiten und eisigen Maps bietet die Erweiterung auch 11 neue Waffen, neue Fahrzeuge, neue stationäre Waffen und den neuen Spielmodus Versorgungsabwurf. Hier nehmt ihr an einem rasanten Kampf um Nachschub an der Ostfront teil, bei dem Flugzeuge alle nötigen Materialien abwerfen. Auch neue Herausforderungen und Dienstaufträge hat die Erweiterung zu bieten.

Pokémon Gold und Silber

Release: 22. September 2017 | Plattformen: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Game-Boy-Color/Pokemon-Silberne-Edition-266120.html

Digital



Die Rückkehr in die Johto-Region steht kurz bevor! Denn Pokémon Silber und Gold erscheinen für die Virtual Console der Nintendo 3DS-Familie. Retro-Fans können sich freuen, denn die beiden Editionen wurden originalgetreu umgesetzt und sehen somit genau wie damals auf dem Game Boy Color aus. Zudem werden beide Editionen mit Pokémon Bank kompatibel sein und die drahtlose Kommunikationsfunktion der Nintendo 3DS-Systeme für Link-Tausch und Link-Kämpfe nutzen. Auch könnt ihr mit den Virtual Console-Versionen der Roten, Blauen und Gelben Edition Taschenmonster tauschen.

Project Cars 2

Release: 22. September 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://www.projectcarsgame.com/?lang=de

Digital und physisch



Mit Project Cars 2 geht es wieder ab auf die Rennstrecke, um pures Motorsport-Feeling zu erleben. Mit mehr als 170 lizensierten Fahrzeugen könnt ihr euer Können in den verschiedensten Motorsportklassen unter Beweis stellen, darunter z. B. Rallycross, IndyCar und einiges mehr. Egal ob bei Tag oder Nacht oder unter trockenen oder nassen Bedingungen. Die Strecken sollen nahtlos von sauber zu viel befahren und schmutzig wechseln, weshalb die Bodenhaftung eures Autos eine wichtige Rolle spielt. Bei den 24-Stunden-Rennen soll sich Fahrzeug, Wetter und Temperatur in Echtzeit ändern.

Pokémon Tekken DX

Release: 22. September 2017 | Plattformen: Switch

Offizielle Website: http://www.pokkentournament.com/dx/de-de/

Digital und physisch



In Pokémon Tekken DX sind alle Inhalte aus der Arcade und der Wii U-Version enthalten. Auch die Pokémon, die nachträglich in der Arcade-Version hinzugefügt wurden, sind enthalten. Dies umfasst die Kämpfer Impoleon, Glibunkel, Scherox und Darkrai, sowie exklusiv für die Switch-Version auch Silvarro. Zudem soll es ein paar neue Kampfmodi sowie neue Helfer-Pokémon geben. Dank der Kompatibilität des Handhelds und des Tisch-Modus könnt ihr euch auch unterwegs in spannende Pokémon-Kämpfe werfen oder dank der beiden Joy-Con-Controller auch lokal gegen Freunde antreten.

Senran Kaguran: Peach Beach Splash

Release: 22. September 2017 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: https://marvelousgames.com/blogs/news/senran-kagura-peach-beach-splash-european-release-confirmed/

Digital und physisch



Senran Kaguran: Peach Beach Splash ist wohl das heißeste Sommer-Event des Jahres und die sexy Wasserschlacht-Variante zu Splatoon. Denn hier werft ihr euch in Third-Person-Shooter-Manier mit knappbekleideten Anime-Girls in eine wilde, spritzige Schlacht mit Wasserpistolen. Die Ninja-Studentinnen nehmen sich nämlich eine Auszeit und nehmen am abgedrehten Wet’n’Wild-Wasserpistolen-Turnier teil. Mit Jetpacks könnt ihr sogar durch die Arena fliegen, ganz nach typischer, verrückter Anime-Manier. Zudem stehen euch einige verschiedene Spielmodi wie Story-Modus, Koop-Survival-Super-Soaking-Modus und ein Multiplayer-Modus mit 5-gegen-5 Matches zur Verfügung.