Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 17.-23. Juli

Die kommende Woche vom 17. Juli bis zum 23. Juli hat einiges zu bieten, vor allem für Strategie-Fans und für alle, die auf der Suche nach Multiplayer-Titeln sind. Also schnappt euch Freunde und Familie und begebt euch in spannende Gefechte in den folgenden Titeln.

Orcs must Die! Unchained

Release: 18. Juli 2017 | Plattformen: PS4 (bereits erhältlich: PC)

Offizielle Website: https://orcsmustdie.com/

Digital

Ihr habt Lust auf einen strategischen Tower-Defense-Titel? PS4-Besitzer können sich auf den Titel Orcs must Die! Unchained freuen. Hier schlüpft ihr in die Rolle von verschiedenen Helden und müsst eure Festung gegen Angreifer verteidigen. Allerlei Fallen werden euch dabei behilflich sein, ihr habt eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Orcs ins Jenseits zu befördern. Zudem könnt ihr euch alleine oder mit anderen in die Gefechte stürzen. Auch viele verschiedene Modi und unterschiedliche Schwierigkeitsstufen werden euch zur Verfügung stehen, wie z.B. der klassische Überlebensmodus, Sabotage oder ein Head-to-Head-Party-Modus.

Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre

Release: 20. Juli 2017 | Plattformen: Android, iOS

Offizielle Website: http://www.laytonseries.com/

Digital

Auch Liebhaber der bekannten Layton-Reihe können sich freuen, denn mit Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre erscheint ein neuer Teil des Knobelspaß-Puzzle-Adventures. Diesmal übernimmt allerdings nicht Professor Hershel Layton die Hauptrolle, sondern dessen Tochter Katrielle Layton. Außerdem wird sich das Spiel nicht um ein großes Mysterium drehen, sondern es gilt, viele kleine Geheimnisse zu entschlüsseln. Begleitet wird Katrielle von ihrem sprechenden Hund Sherl, der als ihr Assistent fungiert, während Katrielle Layton als vielseitige Detektivin agiert, die jeden Fall annimmt. Der altbekannte Charme der Reihe soll erhalten sein sowie einiges an Humor, aber auch Spannung bieten. Ungewöhnlich ist allerdings, dass der Titel erst einmal nur für Android und iOS erscheint (inklusiver deutscher Lokalisierung), eine 3DS-Version wird erst später erscheinen.

Gigantic

Release: 20. Juli 2017 | Plattformen: PC, Xbox One

Offizielle Website: https://www.gogigantic.com/de/

Digital

Ihr seid Fans von Moba-Titeln und ohnehin auf der Suche nach einem Titeln, mit dem ihr spaßige, gemeinsame Zockerabende verbringen könnt? Dann könnt ihr euch auf Gigantic freuen. Die Open-Beta des Onlinespiels läuft schon seit einer ganzen Weile und endlich wird das fertige Spiel veröffentlicht. Im schnellen, strategischen Hero-Shooter Gigantic habt ihr die Auswahl zwischen 18 komplett unterschiedlichen Helden, die alle ihre besonderen Fähigkeiten haben. In Teams aus fünf Spielern begebt ihr euch in den Kampf, dabei steht jedem Team ein gigantischer Guardian zur Seite. Ziel eures Teams ist es, euren Guardian vor dem feindlichen Team zu beschützen und gleichzeitig den Guardian des gegnerischen Teams zur Strecke zu bringen.

Splatoon 2

Release: 21. Juli 2017 | Plattformen: Switch

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/

Digital und Physisch

Auf die Farbe, fertig, los! In Splatoon 2 könnt ihr euch wieder in rasante Farbschlachten werfen, egal ob im Einzelspielermodus oder im Multiplayer. Den Mehrspieler könnt ihr sowohl online als auch lokal erleben, egal ob zu Hause im TV-Modus oder unterwegs im Handheld- oder Tisch-Modus. Neben neuen Modi, Leveln und Waffen sind auch wieder die traditionellen 4-gegen-4 Revierkämpfe mit von der Partie. In diesem müsst ihr ein möglichst großes Gebiet in eurer Teamfarbe markieren. Gewonnen hat natürlich das Team, welches die größte Fläche bemalt hat. Im neuen Modus Salmon Run arbeitet ihr mit bis zu drei anderen Spielern im Team, um eine Horde Salmoniden zu besiegen und deren Fischeier aufzusammeln. Kunterbunter, spritziger Farbspaß ist hier also vorprogrammiert.

Fate/Extella: The Umbral Star

Release: 21. Juli 2017 | Plattformen: Switch (bereits erhältlich: PS4, PS Vita)

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/

Digital und Physisch

Auch Fans von Action-JRPGs und Einzelspielererfahrungen dürfen sich freuen, denn Fate/Extella: The Umbral Star erscheint für Nintendo Switch. Hier trefft ihr auf allerlei bekannte Charaktere aus dem Fate-Universum, darunter auch die Heroic Spirits (Servants). Als erstes Action-Rollenspiel der Serie könnt ihr sogar die Servants steuern sowie eine mächtige Wandlungsfähigkeit ausführen. Die Geschichte wird dabei aus drei Perspektiven erzählt und durch Nebengeschichten ergänzt. Des Weiteren enthält die Switch-Version 35 Zusatzkostüme, die bisher nur als kostenpflichtige Downloads verfügbar waren, und ein exklusives Outfit.