Die interessantesten Games der kommenden Woche: 16. bis 22. Oktober

Auch weiterhin hat der Oktober viel zu bieten. Vor allem Switch-Besitzer dürfen sich allmählich über die richtig großen Titel freuen, aber auch andere Konsolen- und PC-Besitzer dürfen sich über großartige Titel freuen. Wir präsentieren euch die interessantesten Erscheinungen vom 16. bis zum 22. Oktober 2017.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe





Release: 17. Oktober 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://southpark.ubisoft.com/game/de-de/home/

Digital und physisch



Über dem friedlichen Städtchen South Park breitet sich Dunkelheit aus und eine neue Macht erhebt sich. Eine Gruppe von Superhelden findet sich daher zusammen und schwört das Gesindel zu reinigen. In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe schlüpft ihr, als Spieler, in die Rolle des Neuen und werdet zum neuen Mitglied der Coon & Friends und kreiert euren eigenen Superhelden. Gemeinsam stellt ihr euch dem Bösen und kämpft um den rechtmäßigen Platz als das größte Superhelden-Team aller Zeiten in die Geschichte einzugehen. Dank dem überarbeiteten RPG-Kampfsystem seid ihr sogar in der Lage Raum und Zeit zu kontrollieren. Zudem sind die originalen deutschen Sprecher aus der South Park-Serie mit am Start und das Spiel soll ungeschnitten auf den Markt kommen. Als Schmankerl obendrauf bekommt ihr sogar noch den Vorgänger, South Park: Der Stab der Wahrheit als Downloadtitel dazu.

ELEX







Release: 17. Oktober 2017 | Plattform: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: http://elexgame.com/de/

Digital und physisch



Der Planet Magalan war einst technologisch fortgeschritten und zivilisiert, bis ein Meteor einschlug. Die wenigen Bewohner, die den Einschlag überlebten, befinden sich nun im Kampf ums Überleben. In mitten dieses Kampfes, steht ein besonderes Element namens ELEX, ein wertvoller, limitierter Rohstoff, ein Überrest des Meteors. Mit ELEX lassen sich Maschinen antreiben, gar Magie entfesseln oder Leben in neue Formen wandeln. Dank der offenen Spielwelt könnt ihr von Anfang an alle Gebiete der Spielwelt erreichen und seid völlig frei darin diese Welt zu erkunden. Alles was ihr in der Spielwelt von ELEX sehen könnt, könnt ihr auch erreichen. Selbst eure Verbündeten könnt ihr euch selbst aussuchen und mit dem großen Waffenarsenal in die Schlachten gegen die mutierte Kreaturen werfen.

Gran Turismo Sport





Release: 18. Oktober 2017 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: http://www.gran-turismo.com/de/products/gtsport/

Digital und physisch



Von Serienwagen über Rennwagen bis hin zu Konzeptfahrzeugen, die in Zusammenarbeit mit Automobilherstellern entworfen wurden, könnt ihr in Gran Turismo Sport mit insgesamt über 150 Fahrzeugen über die Pisten heizen. Auch verschiedene Rennstrecken werden geboten über Rundenstrecken, Staubpisten in der Natur oder gar öffentlichen Straßen sollen die nötige Vielfalt bringen. Egal ob alleine, mit Freunden oder in den offiziellen Online.Rennwettbewerben die von der FIA anerkannt wurden, könnt ihr eurem Geschwindigkeitsrausch freien Lauf lassen. Solltet ihr mal eine Pause von den hitzigen Rennen benötigen, könnt ihr euch im Fotomodus austoben und euren lieblings Wagen ins rechte Licht rücken.

Fire Emblem Warriors





Release: 20. Oktober 2017 | Plattformen: Switch, 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch/Fire-Emblem-Warriors-1175315.html

Digital und physisch



In Fire Emblem Warriors trefft ihr auf bekannte Helden aus dem Fire Emblem-Universum wie Marth, Chrom, Xander, Camilla oder auch Corrin. Ganz im Stil von Dynasty Warriors, zieht ihr mit euren Helden in die Schlacht. Jeder Charakter wird sich durch einzigartige Moves, Spezialangriffe und Waffenarten auszeichnen. Im Kampf könnt ihr ganz einfach zwischen den Charakteren wechseln und ihnen gar strategische Anweisungen geben, ganz wie man es aus den Fire Emblem-Spielen gewohnt ist. Sogar das altbekannte Waffendreieck ist mit dabei. Hier wird Strategie mit Musou-Action kombiniert. Die Dialoge werden im Übrigen in Englisch vertont sein.