Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 14. bis 20. August

Egal ob Jump’n Run-Action, außergewöhnliche RPGs oder 2D Point and Click-Adventure – die kommende Woche vom 14. bis zum 20. August deckt alles ab. Vorausgesetzt, ihr habt nichts gegen pixelige Grafiken und Retro-Feeling sowie spezielle Art-Stile.

Sonic Mania





Release: 15. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC, Switch

Offizielle Website: http://www.sonicthehedgehog.com/en/game-info/sonicmania/

Digital

Der blaue Igel kehrt mit einem neuen 2D-Abenteuer in nostalgischer Retro-Grafik zurück. Bei Sonic Mania dürfte das Nostalgie-Herz höher schlagen, hier ist jede Menge Jump’n Run Spielspaß vorprogrammiert. In Sonic Mania werdet ihr beliebte Level aus Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic The Hedgehog 3 and Knuckles finden, aber auch komplett neue Level und Bosskämpfe sind mit dabei. Flitzt also mit Sonic, Knuckles oder Tails durch die überarbeiteten und neuen Level. Der Titel wird leider nur digital erscheinen. Für Sammler gab es eine Collector’s Edition exklusiv bei Amazon, die allerdings schon vergriffen ist.

Ken Follett’s Die Säulen der Erde Buch 1: Aus der Asche

Release: 15. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC, Mac, Linux

Offizielle Website: https://www.daedalic.com/

Digital und physisch

Daedelic Entertainment bringt den Bestseller von Ken Follett „Die Säulen der Erde“ als interaktiven Roman auf PC und Konsolen. Im 2D Point and Click-Adventure werdet ihr ins 12. Jahrhundert Englands versetzt, wo das Land von großer Armut und Krieg heimgesucht wird. In Kingsbridge beginnt der Bau einer Kathedrale. Während Mönch Philip zum Prior des kleinen Klosters wird, wächst der Junge Jack zu einem talentierten Baumeister heran und wird damit beauftragt die Kathedrale fertigzustellen. Währenddessen müssen Aliena und ihr jüngerer Bruder Richard sich nach der Ermordung ihres Vater alleine durchschlagen und so führt ihr Weg sie ebenfalls nach Kingsbridge. Eins der großen Features ist, dass ihr mit euren Entscheidungen die Ereignisse des Romans verändern könnt und Einfluss auf das Schicksal der Charaktere habt. Das Abenteuer wird in drei Teile mit jeweils sieben Kapiteln aufgeteilt. Der erste Teil namens Buch 1: Aus der Asche wird im August erscheinen. Wann die restlichen Teile folgen, ist noch unklar.

Undertale

Release: 15. August 2017 | Plattformen: PS4, PS Vita (bereits erhältlich: PC, Mac, Linux)

Offizielle Website: https://undertale.com/

Digital und physisch

Zwei Jahre ist es nun her, dass der Indie-Hit Undertale für PC erschien. Das RPG von Toby Fox ist einzigartig und witzig, weswegen einige Spieler den Titel schnell in ihr Herz schlossen und das RPG als Überraschungs-Hit gilt. Jetzt erscheint das ungewöhnliche RPG auch für PS4 und PS Vita, denn die große Besonderheit an dem Titel ist, dass ihr die Welt von Undertale bereisen könnt, ohne auch nur ein Monster zu töten. Das macht Undertale so besonders und hebt es von den andren RPGs ab, bei denen man sich gewöhnlicherweise von einer Monsterhorde zur nächsten kämpft. Das Spiel wird zudem als Cross-Buy veröffentlicht, kauft ihr also eine Version, erhaltet ihr automatisch die andere gratis dazu.

Matterfall





Release: 16. August 2017 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: http://www.housemarque.com/games/matterfall/

Digital und physisch

Bei Matterfall handelt es sich um einen Jump’n Run Shooter. Begebt euch auf eine Reise in die vertikalen Städte einer fernen Zukunft. Dort kämpft ihr um die Kontrolle einer geheimnisvollen Substanz, die die Welt überflutet und Horden an Materie-infizierten Feinde hervorbringt. Platform-Action und effektreicher Kugelhagel sind hier vorprogrammiert. Bekämpft die von tödlich roter Materie befallenen Gegner und manipuliert blaue Materie, um eure Umgebung zu eurem Vorteil zu nutzen.