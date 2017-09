Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 11. bis 17. September

Die gamescom 2017 ist vorüber und wir schreiten auf das Ende des Jahres zu. Doch nicht verzagen, denn es werden noch einige großartige Spieletitel erscheinen. Daher präsentieren wir euch auch heute die interessantesten Releases der kommenden Woche.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana





Release: 15. September 2017 | Plattformen: PS4, PS Vita, PC

Offizielle Website: http://ysviii.com/index.html

Digital und physisch



In Ys VIII: Lacrimosa of Dana erlebt ihr das Abenteuer des schiffbrüchigen Adol, der auf einer verfluchten Insel strandet. Dort wird er sich mit anderen Schiffbrüchigen zusammentun, um sich gegen die Monster auf der Insel zur Wehr setzen zu können und zu überleben. Zudem wird Adol von Träumen geplagt, denn er träumt immerzu von einem blauhaarigen Mädchen aus einer unbekannten Welt. Mit jedem Traum erfährt er mehr über das mysteriöse Mädchen namens Dana und lüftet so nicht nur ihr Geheimnis, sondern auch das der Insel. Englisch-Kenntnisse müsst ihr allerdings mitbringen, denn eine deutsche Übersetzung der Texte wird es nicht geben. Dafür habt ihr die Sprachausgabe wahlweise in Englisch und Japanisch.

Metroid: Samus Returns





Release: 15. September 2017 | Plattformen: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-3DS/Metroid-Samus-Returns-1234232.html

Digital und physisch



In Metroid: Samus Returns schlüpft ihr in die Rolle der legendären Kopfgeldjägerin Samus Aran, die sich in das feindliche Terrain eines außerirdischen Planeten wagt. Sie muss der Bedrohung durch die Metroids ein Ende setzten. Bei dem Abenteuer handelt es sich um eine Neuerfindung des Game Boy-Titels aus 1992, zudem wurde Samus Arans Arsenal um neue Bewegungen und Fähigkeiten erweitert. Bei dem Titel selbst handelt es sich um einen seitlich scrollenden Action-Platformer, der sowohl Fans der Reihe als auch Neueinsteiger begeistern soll.

WRC 7

Release: 15. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: http://www.wrcthegame.com/de

Digital und physisch



WRC 7 ist das offizielle Spiel der FIA World Rally Championship Saison 2017. Schlüpft in die Rolle der besten Rallye-Fahrer der Meisterschaft und heizt über 13 naturgetreu nachgebildete Umgebungen. Dank der neuen, leistungsstärkeren und aerodynamischeren Fahrzeuge soll das Spielgefühl noch eindrucksvoller und realistischer sein, da die Fahrzeugphysik eng in Zusammenarbeit mit Fahrern und Ingenieuren entstanden sei. Neben Online Challenges könnt ihr auch im Split Screen-Multiplayer mit Freunden spielen. WRC 7 bietet zudem über 60 Wertungsprüfungen in 13 Rallyes. 13 neue Wertungsprüfungen haben sogar eine Dauer von über 15 Minuten, um die Ausdauer der Spieler bestmöglich auf die Probe zu stellen.

Dishonored: Der Tod des Outsiders

Release: 15. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://dishonored.bethesda.net/de/outsider

Digital und physisch

In Dishonored: Der Tod des Outsiders übernimmt Billie Lurk die Hauptrolle, einst eine berüchtigte Meuchelmörderin von Dunwall. Zusammen mit ihrem alten Assassinen-Mentor Daud nimmt sie den schwierigen Auftrag an, den Outsider zu töten, da die beiden ihn als Hauptursache für die Unruhen im Kaiserreich ansehen. So tauchen Billie und Daud tief in die Unterwelt von Karnacas ein, um die Geheimnisse des Outsiders zu lüften und mehr über seine Herkunft zu erfahren. Dank der Fähigkeiten als Assassine stehen euch viele Möglichkeiten, Hilfsmittel, übernatürliche Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung. Es ist euch überlassen, ob ihr euch an den Gegnern vorbeischleicht oder die offene Konfrontation sucht.