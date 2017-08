Die interessantesten Releases der kommenden Woche: 07. bis 13. August

Neue Woche, neues Glück! Auch diesmal präsentieren wir euch wieder die interessantesten Releases der kommenden Woche, vom 07. bis zum 13. August. Auch wenn die Woche diesmal mit keinen Triple A-Titeln gespickt ist, so können es auch die unbekannteren Titel sein, die sich als Spieleperle entpuppen.

Batman: The Enemy Within – Episode 1: The Enigma





Release: 8. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC (später auch Android, iOS)

Offizielle Website: https://telltale.com/series/batman-season-2/

Digital, später auch physisch für PS4, Xbox One

Batman: The Enemy Within ist eines der neuen Projekte von Telltale Games. In Batman: The Enemy Within kehrt Riddler zurück, der für Chaos und Angst in Gotham City sorgt. Während Batman sich damit befasst, die kniffligen Rätsel des Riddlers zu lösen, taucht zusätzlich der Jocker auf und verkompliziert die Situation. So wird Bruce Wayne Verschwörungen ausgesetzt, während Batman Allianzen mit Erzfeinden eingehen muss. In der düsteren und brutalen neuen Geschichte kommt es auf eure Entscheidungen an, die sowohl auf Bruce Wayne einen großen Einfluss haben als auch auf Gotham City. Im Oktober soll zudem eine physische Version für PS4 und Xbox One erscheinen, die die erste Episode auf Disk und die restlichen vier Episoden als Download Code beinhalten wird.

Mega Man Legacy Collection 2





Release: 8. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: http://megaman.capcom.com/

Digital

Die Mega Man Legacy Collection 2 wird die Mega Man-Teile 7 bis 10 umfassen. Großartig überarbeitet wurde die Sammlung nicht, so dass ihr die Originale im puren Retro-Feeling auf modernen Plattformen erleben könnt. Dennoch soll die Sammlung sowohl Fans als auch Neueinsteiger ansprechen, weswegen es spezielle Optionen zur Auswahl gibt. Dank der Extra Amor-Option wird genommener Schaden reduziert und ihr könnt mehr Speicherpunkte erhalten. Auch Boni werden enthalten sein, wie z.B. Artworks, Sketches und Stage-Remixes mit Online-Rangliste. Eine physische Version wird es leider nur in Nordamerika geben.

Masquerada: Songs and Shadows





Release: 8. August 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One (bereits erhältlich: PC)

Offizielle Website: http://www.masquerada.com/

Digital

Das 2,5D-Taktik-Rollenspiel Masquerada: Songs and Shadows von Entwickler Witching Hour Studios wird endlich für die PS4 und Xbox One erscheinen, seit September 2016 ist der Titel bereits für PC und Mac erhältlich. Die Geschichte dreht sich um magische Masken, die sogenannten Mascherines, die ihrem Träger die Fähigkeit verleihen, die Elemente zu manipulieren. Als Spieler übernehmen wir die Rolle des Inspektors Cicero Govar, der in die Stadt Ombre reist, um das Verschwinden eines Freundes zu untersuchen. Doch auch die Stadt selbst trägt eine Maske und verschleiert so Geheimnisse. Hinzu kommt, dass die Stadt in Unruhe ist, da Gilden um die Macht kämpfen und mythische Kreaturen, die Fey, ohne Erklärung auftauchen. Selbst eure Gefährten tragen eine Maske, um ihre Absichten zu verschleiern und Geheimnisse zu bewahren.

Hellblade: Senua’s Sacrifice





Release: 8. August 2017 | Plattformen: PS4, PC

Offizielle Website: http://www.hellblade.com/

Digital

Nachdem Hellblade: Senua’s Sacrifice eigentlich schon im Jahr 2016 hätte veröffentlicht werden sollen, dann aber auf 2017 verschoben wurde, ist es nun endlich soweit und der Release steht kurz bevor. In Hellblade erleben wir die Geschichte der keltischen Kriegerin Senua, die mit Psychosen, Depressionen und Wahnvorstellungen umgehen muss. So werden wir als Spieler mit Senuas zerrüttetem Verstand konfrontiert. In ihrer persönlichen Hölle kämpft sie um die Seele ihres toten Geliebten. Ein sehr gewagtes, aber durchaus interessantes Thema. Eine physische Version wird es von dem Action-Adventure leider nicht geben.